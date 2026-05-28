持續擴大半導體布局 蕭美琴：歡迎更多美國企業投資台灣

副總統蕭美琴27日下午接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）」國防及航太產業訪問團。她提到，台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，也歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系。

訪賓包括「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等，由外交部次長葛葆萱陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞表示，台灣與USTBC長期維持良好合作關係，代表團成員多數來自國防與航太產業，期盼未來持續深化雙方夥伴關係。

蕭美琴提到，賴清德總統持續推動強化台灣自我防衛能力，包括提高年度國防預算，近期也提出特別預算，雖然特別預算未獲立法院全面支持，但部分內容近期已取得進展，主要涉及對外軍售（FMS）項目。

她指出，原先規劃在特別預算中的商購及本土委製的國防能力發展，尤其是在無人系統等領域，政府刻正思考可能的補救方案，並將持續與立法院及公眾進行溝通，爭取最廣泛支持，以確保相關國防所需預算順利到位。

她表示，相關預算規劃只是台灣更廣泛國防承諾的一部分，政府多年來持續推動的各項國防改革也都按進度進行中。國防部也持續深化與美國政府及產業界的合作關係，台灣期待持續推動對外軍售（FMS）、商購、自製等路徑，落實「以實力建立和平」理念，確保台海和平與穩定。

蕭美琴說，即便面臨地緣政治挑戰及關稅壓力，台灣今年第一季經濟成長率仍然十分亮眼。台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，並透過綠地投資及其他在美投資，支持美國在AI領域的發展與美國工業振興的進程。歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系。