快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

直聘中心助攻 外看可轉任外國技術人力

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為推動國家重大建設及補充長期照顧人力勞動部推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任外國技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作，雇主除可免繳就業安定費，資深移工在台工作也無年限限制。

直聘雇主可透過勞動部成立的「直接聘僱聯合服務中心」（下稱直聘中心）辦理聘僱外國技術人力各項申請作業，透過專人專案方式提供雇主申辦諮詢、管理、接續聘僱與雙語通譯等多元服務。

勞動部勞動力發展署表示，台灣已邁入高齡化社會，國內長期照顧需求持續攀升，許多家庭面臨照顧壓力，聘僱家庭看護移工已成為重要選項之一。

為滿足國內照護服務需求，勞動部推動「移工留才久用方案」，鼓勵雇主將所聘僱家庭看護移工轉任為外國技術人力後，在台工作將不再受年限限制，保障工作權益並提升職涯發展機會，同時也能有效補充國內照護人力缺口，達到留才與穩定服務的雙重目標，並建構穩定且專業的照護人力體系。

為讓民眾聘僱移工更簡單、更安心，勞動部特別設立直聘中心，提供未委託仲介公司申辦的雇主一站式專業服務，從申請到聘後管理，全程協助不漏接。

無論是法規諮詢、文件準備、案件申辦，或是聘後提醒、雙語通譯支援，甚至接續聘僱移工與轉換雇主等需求，只要有聘僱需求，不論是外國技術人力或移工，直聘中心都能提供即時且全方位的服務。

勞動部舉例，現年62歲的雇主莊先生，近期欲接續聘僱1名越南籍外國技術家庭看護工，由於該名移工前一任雇主即採直聘方式辦理，莊先生因此首次接觸並選擇透過直聘中心申辦相關聘僱事宜。他表示，過去皆委託仲介公司辦理，直到這次才瞭解原來政府已設有直聘中心可提供協助。

由於是第一次自行辦理聘僱流程，莊先生一開始對各項申辦程序不熟，多次致電直聘中心諮詢，也親自前往現場瞭解細節。他指出，服務人員針對申請流程與應注意事項說明清楚、指引明確，讓他能迅速掌握重點，後續辦理過程十分順利，從電話諮詢到完成接續聘僱許可申請，僅花4天時間。

莊先生對直聘中心服務表達高度肯定，認為只要雇主有時間親自辦理，非常值得採用直聘，不僅可節省仲介相關費用，直聘中心在送件後也會主動提供各項提醒通知，若有疑問亦可隨時洽詢專責服務人員，整體流程便利且安心。他也建議有聘僱需求的民眾多加利用直聘資源，讓聘僱過程更有效率。

為進一步協助雇主申辦外國技術人力，勞動部成立「移工留才久用服務中心」單一服務窗口，提供雇主、資深移工或僑外生相關服務，協助確認申請資格及文件是否完備，避免公文往返，並提供櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除申辦問題縮短審核時效、官網資訊檢索查詢等服務。

人力 勞動部 移工

延伸閱讀

外傭申請新制已核准184件 逾9成特殊需求家庭

勞動部推育兒友善職場六措施 擬延長婚假至14天、產假12周

30萬人受惠 6大措施 勞長拚明年上路

引進史瓦帝尼移工？ 外交部：可行性評估 台史勞務合作中

相關新聞

美對台灣非半導體232關稅優惠上路 鄭麗君親上火線說明

台美今年1月簽署投資備忘錄（MOU），台灣成為全球首個取得美國232條款優惠待遇的國家，美國政近日將發布聯邦公報，公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。行政院副院長鄭麗君28日上午結束院會後將親上火線說明「非半導體232關稅優惠及臺美MOU」重大進展。

直聘中心助攻 外看可轉任外國技術人力

為推動國家重大建設及補充長期照顧人力，勞動部推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任外國技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作，雇主除可免繳就業安定費，資深移工在台工作也無年限限制。

助業者爭取談判空間 經部預告增訂「汽車材料輸出業」團體業別

經濟部國際貿易署28日發布預告修正「輸出業團體分業標準」，增訂「汽車材料輸出業」團體業別及業務範圍。

白話財經EP187｜2026 COMPUTEX登場 AI熱鬧非凡 台股也跟著強強滾

一年一度的COMPUTEX即將登場，開展前十天，包含AMD蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳都已經陸續到達台灣，本周末包含高通執行長Amon、英特爾執行長陳立武、網通晶片大廠Marvell執行長Murphy等人，也會陸續到來。這些科技大佬們來台的重要行程之一，就是拜訪電子五哥、以及相關供應鏈。

富蘭克林第3季投資策略 美國與新興市場雙路並進

富蘭克林證券投顧表示，第3季消息面需關注全球通膨與央行政策、美國聯準會主席華許新人新政、8月下旬全球央行年會、6月SpaceX初次公開發行、AI顛覆性創新下的贏家與輸家、美國期中選舉及世足賽衍生的觀光消費效益等，歷史經驗顯示美國期中選舉年，美股第3季波動較大，第4季選後行情可期，第3季震盪提供進場機會。

美對台232關稅 部分調降

川普政府正取消部分對台灣商品課徵的關稅，以落實先前與美國達成的部分貿易協議內容。行政院表示，美國政府將公告，我國汽車零組件等非半導體232關稅優惠，5月1日起生效。副院長鄭麗君表示，美方落實MOU關稅優惠，有助提升相關產業海外競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。