直聘中心助攻 外看可轉任外國技術人力

為推動國家重大建設及補充長期照顧人力，勞動部推動「移工留才久用方案」，開放符合轉任外國技術人力資格的資深優秀移工可以繼續留台工作，雇主除可免繳就業安定費，資深移工在台工作也無年限限制。

直聘雇主可透過勞動部成立的「直接聘僱聯合服務中心」（下稱直聘中心）辦理聘僱外國技術人力各項申請作業，透過專人專案方式提供雇主申辦諮詢、管理、接續聘僱與雙語通譯等多元服務。

勞動部勞動力發展署表示，台灣已邁入高齡化社會，國內長期照顧需求持續攀升，許多家庭面臨照顧壓力，聘僱家庭看護移工已成為重要選項之一。

為滿足國內照護服務需求，勞動部推動「移工留才久用方案」，鼓勵雇主將所聘僱家庭看護移工轉任為外國技術人力後，在台工作將不再受年限限制，保障工作權益並提升職涯發展機會，同時也能有效補充國內照護人力缺口，達到留才與穩定服務的雙重目標，並建構穩定且專業的照護人力體系。

為讓民眾聘僱移工更簡單、更安心，勞動部特別設立直聘中心，提供未委託仲介公司申辦的雇主一站式專業服務，從申請到聘後管理，全程協助不漏接。

無論是法規諮詢、文件準備、案件申辦，或是聘後提醒、雙語通譯支援，甚至接續聘僱移工與轉換雇主等需求，只要有聘僱需求，不論是外國技術人力或移工，直聘中心都能提供即時且全方位的服務。

勞動部舉例，現年62歲的雇主莊先生，近期欲接續聘僱1名越南籍外國技術家庭看護工，由於該名移工前一任雇主即採直聘方式辦理，莊先生因此首次接觸並選擇透過直聘中心申辦相關聘僱事宜。他表示，過去皆委託仲介公司辦理，直到這次才瞭解原來政府已設有直聘中心可提供協助。

由於是第一次自行辦理聘僱流程，莊先生一開始對各項申辦程序不熟，多次致電直聘中心諮詢，也親自前往現場瞭解細節。他指出，服務人員針對申請流程與應注意事項說明清楚、指引明確，讓他能迅速掌握重點，後續辦理過程十分順利，從電話諮詢到完成接續聘僱許可申請，僅花4天時間。

莊先生對直聘中心服務表達高度肯定，認為只要雇主有時間親自辦理，非常值得採用直聘，不僅可節省仲介相關費用，直聘中心在送件後也會主動提供各項提醒通知，若有疑問亦可隨時洽詢專責服務人員，整體流程便利且安心。他也建議有聘僱需求的民眾多加利用直聘資源，讓聘僱過程更有效率。

為進一步協助雇主申辦外國技術人力，勞動部成立「移工留才久用服務中心」單一服務窗口，提供雇主、資深移工或僑外生相關服務，協助確認申請資格及文件是否完備，避免公文往返，並提供櫃檯服務專線諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除申辦問題縮短審核時效、官網資訊檢索查詢等服務。