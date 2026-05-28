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助業者爭取談判空間 經部預告增訂「汽車材料輸出業」團體業別

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部國際貿易署28日發布預告修正「輸出業團體分業標準」，增訂「汽車材料輸出業」團體業別及業務範圍。

貿易署表示，鑒於我國汽車零組件產業在全球供應鏈之重要地位，且外銷比例龐大，現行分類架構已不足以因應廠商之專業需求及國際貿易談判之代表性，為協助國內廠商應對未來之貿易壁壘及爭取國際協商空間，成立專門之「汽車材料輸出業團體」具急迫性及必要性。

因此，貿易署表示，依據行政程序法第151條第2項準用第154條第1項，預告修正「輸出業團體分業標準」，增訂「汽車材料輸出業」團體業別及業務範圍，其業務範圍訂為從事汽車材料之輸出業。

經濟部 材料

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