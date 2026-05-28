富蘭克林第3季投資策略 美國與新興市場雙路並進

富蘭克林證券投顧表示，第3季消息面需關注全球通膨與央行政策、美國聯準會主席華許新人新政、8月下旬全球央行年會、6月SpaceX初次公開發行、AI顛覆性創新下的贏家與輸家、美國期中選舉及世足賽衍生的觀光消費效益等，歷史經驗顯示美國期中選舉年，美股第3季波動較大，第4季選後行情可期，第3季震盪提供進場機會。

全球股市4月以來上演V型反彈，隨著美國與伊朗達成暫時停火協議，史坦普500大企業公布第1季獲利年增率預估高達28.4%、創2021年第4季以來最快增速(，加上四大雲端服務供應商上修資本支出，AI推論及代理式AI需求帶動AI運算從GPU主導轉變為CPU與客製化晶片等多線並進的異質運算架構，激勵費城半導體指數、台灣及南韓股市屢創新高。

今年累計第2季以來，新興股市上漲23.55%、領先全球股市上漲14.98%，其中南韓漲幅59%、台灣上漲37%及費城半導體指數漲幅70%，惟油價盤據高檔讓通膨擔憂籠罩，美國聯準會等主要央行傾向維持利率於高檔更長一段時間，美國十年期公債殖利率一度逼近4.67%後回落，第2季以來仍上揚16.8個基本點至4.48%，美元指數貶值0.79%，主要債市中以美元計價的新興當地債上漲2.31%領先，美國非投資等級債上漲1.63%，優於美國投資等級債的0.21%及美國公債下跌0.33%的表現。

富蘭克林證券投顧表示，美國及伊朗有望達成和平協議以結束近三個月的衝突，但協議的內容與執行進展仍待觀察，關鍵為荷莫茲海峽與能源供應恢復速度，油價走勢將牽動通膨及殖利率走勢。儘管全球股市已擺脫美伊戰爭陰霾再創新高，但高油價對通膨的傳導效果猶存，全球將面臨通膨上揚與利率維持高檔更長一段時間的宏觀環境，首當其衝的是成熟國家長天期公債，但具備較高收益及跟景氣連動的信用債、執掌AI高速成長列車的科技產業與亞洲半導體供應鏈，將持續扮演多頭主流。

富蘭克林證券投顧建議，這波股市創高的背後有實質基本面支撐，股市創高不代表評價昂貴或泡沫，但投資人擔心錯失行情的情緒（FOMO）容易造成市場波動加大，投資人宜保持理性，保持資產配置、多元布局及逢震盪加碼的投資紀律。核心部位首選美國平衡型基金與新興市場平衡型基金的雙收益策略，透過股債混搭控管波動風險，追求資本利得、債息收益與匯兌收益機會。債券布局首選美國非投資等級債與新興市場當地債，股票宜採多路並進，看好AI發展下的科技、公用事業與電力基礎建設商機、美國小型股及生技產業評價面優勢，日本股市結構性改革紅利，並依個人風險屬性納入黃金與天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，近期AI題材再度助燃多頭情緒，在美股指數屢創新高且估值快速墊高之際，仍須留意美股漲勢集中等風險，著眼美國與全球企業獲利在不同產業間的增長更為廣泛且均衡，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握股市輪動機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場已出現明顯結構性轉變，不同於2000年初期波動劇烈特性，近年新興股市的波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，因新興市場投資標的已轉向具全球競爭力的產業領頭羊，企業公司治理與資本紀律亦明顯改善。著眼美國大型雲端服務商持續擴大資本支出，台灣與南韓在AI供應鏈中的地位將持續受惠。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美伊戰爭引發的通膨擔憂打亂聯準會的降息時程，美國非投資等級債具備較低存續期間與較低利率敏感度的雙低優勢，加上該債券類別跟美國經濟和股市的連動性較高，有望持續吸引資金青睞。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可‧哈森泰博指出，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升市場對其政策的公信力，因此，不論面對新冠疫情、俄烏戰爭或是聯準會升息，新興國家的強韌表現便是其改革有成的最好印證。本基金廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會，截至4月底之基金持債到期殖利率9.63%。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，AI模型改進的速度持續超出預期，在越來越多具有經濟意義的任務中持續提升效能。預期AI運算需求將保持強勁，這為領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司（包含公用事業、工業、原物料等產業）提供持久的投資理由。此外，對於那些掌控龐大且不斷成長的資料集，並願意針對代理式系統重建工作流程的早期AI採用者而言，未來的生產力將大幅提升，尤其是在醫療、金融服務、客戶服務、行銷、科技領域。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日股具有獨特投資優勢，在於日本正歷經世代級的體制轉變，可持續的通膨已回歸，刺激投資信心重返日本企業界並帶動一波為期多年的投資循環。現階段配置偏重受惠日本國內經濟正常化的企業，如銀行、觀光、工程服務相關企業，對於海外營收比重高的公司則採精選持股，受選終端需求具結構性成長趨勢者，如半導體、電力基礎建設，以及航太與國防產業，從中挑選具備市占率提升與改革題材的企業。

富蘭克林黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德指出，黃金具有獨特性質，因它是一種不與任何單一國家或金融體系掛鉤的資產，隨全球不確定性增加、逆全球化進程加快、全球貿易量下降，黃金在整體金融生態系統中將扮演越來越重要的角色。預期在未來金價看升的環境下，金礦業的企業獲利與自由現金流量將持續提升，將進一步帶動金礦股股價表現及併購熱潮。