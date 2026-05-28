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美對台灣非半導體232關稅優惠上路 鄭麗君親上火線說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）

台美今年1月簽署投資備忘錄（MOU），台灣成為全球首個取得美國232條款優惠待遇的國家，美國政近日將發布聯邦公報，公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。行政院副院長鄭麗君28日上午結束院會後將親上火線說明「非半導體232關稅優惠及臺美MOU」重大進展。

台美歷經聯繫溝通，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱」（Public Inspection）網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，從今年5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

鄭麗君 關稅 行政院

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