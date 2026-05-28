美方預告：非半導體232關稅優惠 台灣將回溯5/1生效

美國政府於美東時間二十七日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，公告台美投資ＭＯＵ中所載明給予我國的非半導體二三二關稅優惠措施，將從今年五月一日起生效；其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於百分之十五，航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除二三二關稅。

行政院副院長鄭麗君表示，美方落實ＭＯＵ中所載明的非半導體二三二關稅優惠措施，將有助提升我國相關產業海外競爭力，未來得以進一步擴大布局美國市場。

今年一月十五日簽署的台美投資ＭＯＵ中載明三大關稅優惠待遇，包括我國對等關稅稅率百分之十五且不疊加ＭＦＮ、半導體及其衍生品二三二關稅優惠、非半導體二三二關稅優惠。其中，對等關稅在今年二月美國最高法院判決無效後，美方透過三○一調查就原課徵對等關稅的範圍，重新確立對各國課徵關稅的法源基礎。

行政院指出，美方尚未對我國輸美半導體及其衍生品課徵二三二關稅，至於非半導體二三二關稅部分，我方於今年三、四月間持續和美國商務部聯繫溝通，主張已被課徵二三二關稅的非半導體優惠項目先行生效。經台美雙方檢視關稅優惠適用品項清單，及美國政府的跨部門行政程序作業，美方預計近日刊登聯邦公報，公告對我方的非半導體二三二關稅優惠措施，回溯自五月一日起生效。

相關新稅率調整包括，「汽車零組件」稅率由先前平均約百分之二十六點七一，調降為百分之十五。至於原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均百分之二十五調降為百分之十五。

「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率，依不同品項調整為豁免二三二關稅，只課徵ＭＦＮ。相關產品ＭＦＮ稅率介於百分之○至百分之六點六，ＭＦＮ平均稅率為百分之一點一二。