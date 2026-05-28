化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

消息人士指出，魏哲家與員工討論台積電盈餘分配，聚焦同仁、股東、社會等三大面向。他強調，台積電同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東期待企業穩健成長與合理報酬，而企業也肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，為此，台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

魏哲家談到，希望全體員工清楚認知台積電在台灣有著愈來愈重的企業社會責任，因此在盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。新增資源將投入ＥＳＧ相關項目，包括水資源、電力、人才培育、環保及綠能等，反映企業成長後必須承擔更大的社會責任。

但魏哲家也說，創辦人張忠謀當年交棒時曾特別期望，台積電員工每年的薪資待遇也應優於前一年。基於這項原則，他向員工保證，今年整體薪酬仍將高於去年，未來也會視公司整體發展與經營狀況，在營收成長的情況下，做一定程度調整。

魏哲家承諾，若員工績效考核與去年一致，公司有信心員工的全年分紅仍有相當強勁的成長，增幅也會超過去年百分之卅的分紅增加幅度。

魏哲家日前已透過內部系統寄信給所有員工，說明公司將於廿九日發放分紅獎金；昨天已提前開放查詢系統，讓員工可查詢個人分紅情形。

魏哲家最後也再次表達對台積電未來的高度信心，鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。他並要員工記住他所說的話，若將員工分紅買進台積電股票，參與員工認股計畫，未來生活將無虞。