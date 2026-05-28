聽新聞
0:00 / 0:00

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

聯合報／ 記者簡永祥郭政芬／連線報導
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

消息人士指出，魏哲家與員工討論台積電盈餘分配，聚焦同仁、股東、社會等三大面向。他強調，台積電同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東期待企業穩健成長與合理報酬，而企業也肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，為此，台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

魏哲家談到，希望全體員工清楚認知台積電在台灣有著愈來愈重的企業社會責任，因此在盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。新增資源將投入ＥＳＧ相關項目，包括水資源、電力、人才培育、環保及綠能等，反映企業成長後必須承擔更大的社會責任。

但魏哲家也說，創辦人張忠謀當年交棒時曾特別期望，台積電員工每年的薪資待遇也應優於前一年。基於這項原則，他向員工保證，今年整體薪酬仍將高於去年，未來也會視公司整體發展與經營狀況，在營收成長的情況下，做一定程度調整。

魏哲家承諾，若員工績效考核與去年一致，公司有信心員工的全年分紅仍有相當強勁的成長，增幅也會超過去年百分之卅的分紅增加幅度。

魏哲家日前已透過內部系統寄信給所有員工，說明公司將於廿九日發放分紅獎金；昨天已提前開放查詢系統，讓員工可查詢個人分紅情形。

魏哲家最後也再次表達對台積電未來的高度信心，鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。他並要員工記住他所說的話，若將員工分紅買進台積電股票，參與員工認股計畫，未來生活將無虞。

台積電 魏哲家 員工分紅

延伸閱讀

台積電員工溝通大會 魏哲家承諾今年全年分紅增幅仍優於去年

台積電員工分紅溝通大會 魏哲家說明分配兼顧三方需求

台積分紅惹議魏哲家親揭調整原因 強調「員工薪酬仍比去年高」

台積電分紅今辦溝通會 董座魏哲家親上第一線

相關新聞

美將公告台灣汽車零組件等非半導體232關稅優惠 回溯自5月1日生效

美國政府於美東時間27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，公告台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，將從今年5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

三星薪資協議生效 罷工危機落幕

韓聯社報導，南韓三星電子的工會員工昨天投票通過一項薪資協議，其中包括針對晶片部門員工的優厚獎金方案，讓罷工風波落幕。工會表示，此舉有助於緩解外界對全球供應鏈可能受到干擾的憂慮。

美方公告台灣非半導體232關稅優惠 汽車零組件稅率降至15%

台美歷經兩個月溝通協調後，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，近日將正式公告台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施，自今年5月1日起回溯生效。

扶植新創及五大信賴產業...經部：在這前提下 將開放策略性投資境外公司

為扶植國內新創公司成長以及策略性投資在五大信賴產業，經濟部產發署27日宣布策略性投資四大新措施，包括民間與政府投資新創配投比例由現行的1比1提高到1比3、開放企業創投（CVC）成為配投對象、國發基金可加碼次輪投資額度5,000萬元，以及開放投資營運主體在台灣之境外公司。

南科四期進入二階環評 彭啓明提四大原則

環境部環評大會27日下午審查南科沙崙生態科學園區（南科四期）開發案，由於沙崙當地為猛禽草鴞的重要保育棲地，經審查後，建議全案進入二階環評。環境部長彭啓明會後提出環境部的四大原則，沙崙生態保育協作平台的行政定位必須清楚、持續共同對社會大眾溝通、必須正視區外補償與後續管理的制度困境、二階環評應被視為對話的開始，而不是結論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。