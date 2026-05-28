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美對台232關稅 部分調降

經濟日報／ 編譯陳律安、記者余弦妙／綜合報導

川普政府正取消部分對台灣商品課徵的關稅，以落實先前與美國達成的部分貿易協議內容。行政院表示，美國政府將公告，我國汽車零組件等非半導體232關稅優惠，5月1日起生效。副院長鄭麗君表示，美方落實MOU關稅優惠，有助提升相關產業海外競爭力。

根據27日刊登於《聯邦公報》的公告，美國將取消對台灣進口飛機零組件課徵的鋁、鋼鐵與銅衍生性關稅。華府也正調降對台灣汽車零件、木材、木料及木製衍生產品課徵的產業關稅，相關商品的合併稅率上限將設為15%。

公告提及的關稅，是根據1962年《貿易擴張法》第232條款所課徵。該法允許美國在認定進口商品威脅國家安全時加徵關稅。

儘管最新公布的措施旨在履行美台貿易協議，但此舉正值台灣議題緊張升高之際。本月稍早，美國總統川普與中國國家主席習近平舉行備受矚目的峰會後，台海問題再度成為焦點。

習近平當時向川普發出強硬警告，稱若雙方無法妥善處理台灣問題，全球兩大經濟體之間的關係恐滑向衝突。

關稅 鄭麗君 川普

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