美將公告台灣汽車零組件等非半導體232關稅優惠 回溯自5月1日生效

美國政府於美東時間27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，公告台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，將從今年5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

行政院副院長鄭麗君表示，美方落實MOU中所載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升我國相關產業海外競爭力，未來得以進一步擴大布局美國市場。

今年1月15日簽署的台美投資MOU中載明三大關稅優惠待遇，包括我國對等關稅稅率15%且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠、非半導體232關稅優惠。其中對等關稅15%且不疊加MFN的優惠待遇，在今年2月美國最高法院判決對等關稅無效後，美方正透過301調查就原課徵對等關稅的範圍，重新確立對各國課徵關稅的法源基礎。

行政院指出，美方尚未對我國輸美半導體及其衍生品課徵232關稅，至於非半導體232關稅部分，我方於今年3、4月間持續和美國商務部聯繫溝通，主張已被課徵232關稅的非半導體優惠項目先行生效。經台美雙方檢視關稅優惠適用品項清單，及美國政府的跨部門行政程序作業，美方預計近日刊登聯邦公報，公告對我方的非半導體232關稅優惠措施，並回溯自5月1日起生效。

相關新稅率調整包括：

一、「汽車零組件」稅率由先前平均約26.71%調降為15%。

相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN（相關產品MFN稅率介於0%至9%，MFN平均稅率為1.71%），因此過去總稅率平均約為26.71%，現在降為15%。

二、原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均25%調降為15%。

相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN，該等產品MFN稅率均為0%，因此過去總稅率平均為25%，現在降為15%。另木材中的「軟木材」稅率則是維持現行的10%。

三、「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率，依不同品項分別由先前的「232關稅課徵15%不疊加MFN、232關稅25%+MFN、232關稅50%+MFN」，調整為豁免232關稅，只課徵MFN。相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%。

航空零組件中的鋼鋁銅核心產品232關稅為50%、鋼鋁銅衍生品232關稅為25%、航空相關基礎建設用的機械設備及零組件總關稅為15%，各項產品過去總稅率為15%至55.7%，經豁免232關稅後，新稅率只課徵MFN（相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%）。