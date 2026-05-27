美方公告台灣非半導體232關稅優惠 汽車零組件稅率降至15%

台美歷經兩個月溝通協調後，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，近日將正式公告台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施，自今年5月1日起回溯生效。

行政院副院長鄭麗君表示，美方落實MOU中載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升台灣相關產業海外競爭力，並進一步擴大布局美國市場。

根據今年1月15日簽署的台美投資MOU，雙方載明三大關稅優惠待遇，包括對等關稅15%且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠，以及非半導體232關稅優惠。

其中，對等關稅15%且不疊加MFN部分，在今年2月美國最高法院判決後，美方正透過301調查，重新建立對各國課徵相關關稅的法源基礎。

至於半導體部分，美方目前尚未對台灣輸美半導體及其衍生品課徵232關稅；非半導體232關稅方面，台灣於今年3、4月間持續與美國商務部溝通，希望已遭課徵232關稅的非半導體優惠項目優先生效。

經雙方檢視適用品項及完成美國跨部門行政程序後，美方預計近日刊登聯邦公報，正式公告相關優惠措施，並回溯自5月1日起適用。

此次調整內容包括：

一、汽車零組件稅率由原平均約26.71%降至15%。相關產品過去適用232關稅25%加MFN稅率，MFN平均約1.71%，總稅率平均約26.71%，調整後降為15%。

二、原木、木材及木製衍生品中的特定裝有軟墊木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件，稅率由原本25%降至15%。相關產品過去適用232關稅25%加MFN，因MFN稅率為0%，總稅率平均為25%。至於木材中的「軟木材」，則維持現行10%稅率。

三、航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品，原本依品項適用15%、25%或50%的232關稅，並加計MFN，未來將改為豁免232關稅，僅課徵MFN稅率。相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，平均約1.12%。

行政院指出，航空零組件中的鋼鋁銅核心產品原232關稅達50%，鋼鋁銅衍生品為25%，航空基礎建設機械設備及零組件則為15%，過去總稅率介於15%至55.7%，調整後僅需負擔MFN稅率。