加速中小微企業雙軸轉型 卓揆：將提八年1,000億計劃

行政院長卓榮泰27日表示，除了持續關注國內高科技產業發展外，賴清德總統也提出一項8年1千億元計畫，來加速中小微企業推動數位與淨零雙軸轉型及升級，希望將經濟成長果實透過公平分配的方式與全民共享。

卓榮泰指出，本次競賽總獎金高達新臺幣3億元，期待這些獎金能夠發揮槓桿作用，創造更多經濟效益。尤其臺灣現在有許多優秀年輕一代透過創新創業，持續推升國內經濟，並強化與各種產業的連結，再加上目前國家在整體產業上的全面發展，不斷向上堆疊國家GDP，使政府更有能力將國家資源放在對未來兒童與青少年的照顧、對中小微企業的轉型升級、對高科技領域的發展，以及對國家安全的維護。

他強調，投資創新創業，就是總統所說「投資國家的未來」，政府投資青年、支持創新，也是投資國家未來，而今日所有得獎者都是國家未來的希望與英雄。

卓榮泰憶及2025年8月出席「創業綻放計畫」啟動記者會，當時前國發會主委劉鏡清向他拍胸脯保證，這項計畫一定能成為帶動國內創新創業非常大的助力。在歷經數月後，今日看到許多創新創業界大放異彩的英雄好漢們齊聚決賽頒獎典禮現場，不論是個人或團隊，都是國家未來新的指望與指標。

卓榮泰表示，2026年我國新創企業家數累積突破1萬家，較2015年成長三倍，新創年度募資金額更突破1,000億元，讓臺灣距離新創之島的目標愈來愈近。同時，國際研究機構StartupBlink最新發布的「2026年全球新創生態系指數」，臺灣在120個國家中首度名列全球前20名，且在全球前20大生態系中，成長速度更排名第一，代表臺灣在全面創新的過程中已累積相當基礎能力，此皆有賴在場各位創造出來的亮麗成績。

卓榮泰指出，為打造完善的新創生態系，國發基金「百億主題式投資計畫」已投資172家新創團隊，並帶動超過190億元民間資金投入。同時，「青年創業貸款」亦協助近12萬家新創取得創業的第一桶金，顯見政府不僅有制度，也有經費和預算協助許多青年朋友投入新創事業。此外，政府現正全面發展「AI新十大建設」，期盼發揮各種新創能量，讓國內具備硬體製造能力的高科技產業，藉由各種創新設計及不同關鍵技術，繼續占有世界領先地位。臺灣將有能力、有資格、有條件，成為亞洲最具實力、最具潛力的創新創業的樞紐。

卓榮泰進一步表示，除了持續關注國內高科技產業發展外，賴總統也提出一項8年1千億元計畫，來加速中小微企業推動數位與淨零雙軸轉型及升級，進而成為國內高科技產業垂直供應鏈的一環，透過「以大帶小」的方式，完善整體供應鏈生態。

卓榮泰說，近來總統時常提到過去臺灣從農業立國，透過農業來穩定生產、穩定社會，進而累積資本後培育工業發展。而進入工業時代後，透過機械化大量生產，以及更多人力的調配，現在又重新協助農業發展成為智慧農業、精緻農業，並造就臺灣過去數十年來經濟體制的改變與成長。時至今日，我們更需要運用臺灣領先世界的製造能力、半導體、AI技術、資通訊等領域，帶動百工百業的發展。

他表示，藉由科技帶動傳統產業升級，並善用傳統產業來厚植整個社會經濟的底盤，讓臺灣的基礎更為穩固，並打造更具韌性的經濟體質，進一步從「製造之島」轉變成為「智慧之島」。同時，政府也希望將經濟成長果實透過公平分配的方式與全民共享，以實現對全民的承諾。