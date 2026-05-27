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卓榮泰：投資創新創業 讓台灣成亞洲創新樞紐

中央社／ 台北27日電

國發會今天舉行「創業綻放－創業大聯盟競賽」決賽暨頒獎典禮，行政院長卓榮泰於頒獎典禮致詞時表示，台灣以高科技產業為基礎，加上各種創新、關鍵技術加值，將有能力、有條件成為亞洲最具實力也最具潛力的創新樞紐。

「創業綻放－創業大聯盟競賽」是台灣有史以來最大規模的創業競賽，總獎金規模突破新台幣3億元，每組最高獎金為1000萬元，以全台最大選拔量、最高創業支持金、完整培訓資源與億元投資機會4大亮點，在新創圈引發高度關注。

進入決賽的30強團隊於今天決賽進行簡報，爭取3組總統獎、各獲新台幣1000萬元創業支持金，以及6組院長獎、各獲600萬元創業支持金，競賽結果晚間揭曉。

國發會主委葉俊顯致詞時感謝卓榮泰對新創政策的支持，這場競賽才有機會提供總額超過3億元的創業支持金，以及完整的輔導資源，今天也得以見證創新創業的種子在全台扎根。

卓榮泰則表示，期待3億元的獎金發揮槓桿作用，讓創新創業更具實力；若3億元發揮槓桿效果，替國家創造3800億元的價值，將等同總統賴清德今天提出的台灣人口對策新戰略，一年所需3800億元的投入規模。

卓榮泰進一步指出，創新創業蓬勃發展，有助於推升經濟體表現、強化產業連結，助攻國內生產毛額（GDP）成長，如此一來，政府會更有能力把國家資源放在兒少照顧、中小企業轉型發展、國防安全等領域。

卓榮泰也提到，台股今天成交量創新高，政府不因此高興，而是希望經濟成果由全民共享、公平分配，這是政府該做的工作，也是對全民的承諾。

卓榮泰表示，投資創新創業，就是投資國家的未來，他也向現場新創團隊喊話，「謝謝國家未來英雄」。

總統獎得主為艾斯創生醫股份有限公司、星相科技股份有限公司、展興生物科技股份有限公司。院長獎則由豐漁水產養殖有限公司、亞洲準譯股份有限公司、皓準科技股份有限公司、原子精製股份有限公司、先勁智能有限公司、日日好食股份有限公司獲得。

國發會 行政院長 卓榮泰

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