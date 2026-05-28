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經部祭四招 強化引資新創

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為強化扶植新創及策略性投資五大信賴產業，經濟部昨（27）日宣布策略性投資四大新措施，包括提高投資新創搭配投資比例、開放企業創投（CVC）成為配投對象、國發基金可加碼次輪投資額度5,000萬元，及開放投資營運主體在台灣之境外公司。

經濟部產發署長邱求慧表示，透過四大新措施推動，盼至2030年可望吸引200億元政府及民間配投資金投入新創及五大信賴產業，並支持至少150家新創，提升新創投資動能。

國發基金配合各部會推動產業主題，有七大百億投資資金。其中由產發署負責的「策略性服務業與策略性製造業」，分別從2013年及2015年開始實施，各匡列100億元進行策略性投資，目前作法是由國發基金資金搭配民間創投資金，若是五大信賴產業的策略性投資，國發基金和創投資金可達3比1，一般產業則是1比1，每案A輪國發基金投資上限為1億元。

邱求慧表示，截至目前，產發署投入在策略性服務業有89家、策略性製造業則有33家，各自帶動政府及民間投資金額分別達102.5億元及75.4億元，其中投資在新創金額各約58%及51%。產發署宣布推出四大新措施。

首先，提高投資新創搭配投資比例，邱求慧指出，過去方案主要針對符合國家政策的重點產業如五大信賴產業，可適用政府與民間「3比1」配投，如今新創公司配投一律提高至「3比1」。

第二，開放CVC成為民間配投來源，原本配投對象是一般民間創投公司，近年新創投資中，CVC占比愈來愈高，大企業可藉此取得新技術與人才，「以大帶小」模式也有助新創獲得更多資源。

第三，增加次輪投資5,000萬元額度。國發基金單案搭配投資上限為1億元，若企業後續發展良好並進行新一輪募資，政府往往無法再參與，此次新增5,000萬元額度供次輪跟投，希望「乘勝追擊」。簡言之，國發基金投資每案上限由原本1億元提高至1.5億元。

第四，投資新創對象，納入營運主體在台灣的境外公司。必須境內營收大於總營收50%，或境內研發投入大於總研發投入50%。

國發基金 經濟部 創投

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