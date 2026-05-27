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扶植新創及五大信賴產業...經部：在這前提下 將開放策略性投資境外公司

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為扶植國內新創公司成長以及策略性投資在五大信賴產業，經濟部產發署27日宣布策略性投資四大新措施，包括民間與政府投資新創配投比例由現行的1比1提高到1比3、開放企業創投（CVC）成為配投對象、國發基金可加碼次輪投資額度5,000萬元，以及開放投資營運主體在台灣之境外公司。

經濟部產發署長邱求慧表示，透過四大新措施推動，盼至2030年可望吸引200億元政府及民間配投資金投入新創及五大信賴產業，並支持至少150家新創，提升新創投資動能。

國發基金配合各部會推動產業主題，有七大百億投資資金。其中由產發署負責的「策略性服務業與策略性製造業」，分別從2013年及2015年開始實施，各匡列100億元進行策略性投資，目前作法是由國發基金資金搭配民間創投資金，若是五大信賴產業的策略性投資，國發基金和創投資金可達3比1，一般產業則是1比1，每案A輪國發基金投資上限為1億元。

產發署27日舉行「經濟部策略性投資成果及新措施」記者會，邱求慧表示，截至目前止產發署投入在策略性服務業有89家、策略性製造業則有33家，各自帶動政府及民間投資金額分別達102.5億元及75.4億元，其中投資在新創金額各約58%及51%。

為加強投資新創及五大信賴產業策略性投資，產發署宣布推出新四大措施。首先，提高投資新創搭配投資比例，邱求慧指出，過去方案主要針對符合國家政策的重點產業如五大信賴產業，可適用政府與民間「3比1」配投，如今新創公司配投一律提高至「3比1」，以扶植新創。

第二，開放企業創投（CVC）成為民間配投來源，他說明，原本配投對象是一般民間創投公司（VC），近年全球與台灣新創投資中，企業創投占比愈來愈高，大企業可藉此取得新技術與人才，「以大帶小」的模式也有助新創獲得更多資源去成長。

第三新措施則是增加次輪投資5,000萬元額度。邱求慧指出，國發基金單案搭配投資上限為1億元，若企業後續發展良好並進行新一輪募資，政府往往無法再參與，因此此次新增5,000萬元額度供次輪跟投，希望可以「乘勝追擊」，擴大投資績效。簡言之，國發基金投資每案上限由原本1億元提高至1.5億元。

第四項措施則投資新創的對象，納入營運主體在台灣的境外公司。邱求慧表示，許多新創為方便國際募資與市場拓展，選擇在海外設立公司，但他強調，所謂「營運主體在台灣的境外公司」必須是境內營收大於總營收50%，或者境內研發投入大於總研發投入50%，這代表這家境外新創必須在台灣雇用研發人員，這才有助於在台灣創造就業。

邱求慧強調，產發署目標至2028年帶動政府與民間合計100億元投資資金，至2030年前總共能吸引200億元的投資，為產業注入資金活水，盼藉由四大新措施支持至少150家新創，並將新創的投資金額占比從現行的五成提升至八成。

國發基金 創投 經濟部

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