經部：4大國營事業自辦托育達13家 持續配合政策

總統賴清德今天宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中推動公部門及國營事業增設托嬰中心及幼兒園。對此，經濟部人事處表示，目前經濟部4家國營事業共有13家自辦托育設施，核定收托人數達554人，未來將持續配合政策，提供員工更好服務。

經濟部所屬4家國營事業包括台電、中油、台糖及台水公司，目前均有自辦托育設施，如托嬰中心、幼兒園或職場教保服務中心。

經濟部人事處說明，中油公司自辦4家托育設施，核定收托人數為266人；台電公司自辦7家托育設施，核定收托人數為224人；台糖公司自辦1家托育設施，核定收托人數為24人；台水公司自辦1家托育設施，核定收托人數為40人。

經濟部人事處表示，經濟部所屬國營事業單位的托育設施，主要是根據員工需求，洽簽辦公室周邊的托育服務機構，提供員工優惠托育方案。

關於政府推動公部門、國營事業增設托嬰中心及幼兒園等，經濟部人事處說明，台水預計於台中新辦公園區興建職場教保服務中心，「我們將持續配合政策，提供員工更好服務」。