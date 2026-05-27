南科四期進入二階環評 彭啓明提四大原則

環境部環評大會27日下午審查南科沙崙生態科學園區（南科四期）開發案，由於沙崙當地為猛禽草鴞的重要保育棲地，經審查後，建議全案進入二階環評。環境部長彭啓明會後提出環境部的四大原則，沙崙生態保育協作平台的行政定位必須清楚、持續共同對社會大眾溝通、必須正視區外補償與後續管理的制度困境、二階環評應被視為對話的開始，而不是結論。

台積電（2330）持續覓地建置先進製程，國科會推出「南部科學園區沙崙園區開發計畫」，開發面積約506.97公頃。由於南科四期開發案的面積已達到二階環評標準，再加上議題複雜，彭啓明親自坐鎮環評大會，讓參與民眾依序發言，雖然一度出現民眾要求要更長的發言時間，但最終仍依照會議流程進行。

在南科四期進入二階環評程序後，彭啓明坦言，沙崙開發案不只是單一開發案的審查問題，而是台灣在面對國家科技發展、區域經濟布局、生態棲地保全與社會信任之間，如何尋求平衡的重要考驗。沒有任何一個方案可以一開始就被稱為完美的終極方案。但政府真正需要展現的，是一套具備韌性、能夠持續對話、能夠依據科學證據與社會意見不斷修正的治理模式，這正是台灣在多重挑戰中一步步學習、調節並找到出路的關鍵能力，也是國家下一階段最需要建立的治理能力。

彭啓明強調，沙崙案除了生態議題，仍涉及土地使用、地方交通、水資源、產業布局、社會溝通與區域發展等多重課題，環境部的角色是確保環境價值被嚴肅看待，確保程序公開透明，確保科學資料被充分討論，也確保開發與保育之間可以透過制度設計，盡可能尋找更負責任的公共選擇，這不只是沙崙案的挑戰，也是台灣未來面對每一個重大開發與環境衝突時，都必須學會的能力。