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政院：兒少成長津貼不立專法 預算來源將以公務預算支應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統27日宣布「台灣人口對策新戰略」，其中在兒少成長津貼專戶部分，行政院政務委員陳時中說明，將會以「作業要點」行政命令方式推動，將不另外設置專法，至於預算部分，主要仍以公務預算支應，目前沒有以舉債方式支應的規劃，但最終仍須由主計單位進一步整體評估財政安排。

備受關注的「兒少成長津貼專戶」將不採專法推動，而是以行政作業要點方式辦理，引發外界關注法源依據及預算穩定性。陳時中指出，目前規劃方向與過去育兒津貼相同，將透過作業要點推動兒少成長津貼專戶，主管機關暫定為衛福部。

行政院發言人李慧芝進一步說明，由於該制度屬行政給付，與限制人民權利的干涉行政不同，因此在法律上不必然需要專法授權，現行行政實務中，包括育兒津貼、就學補助及中央擴大租金補貼等，也都是以行政給付方式執行。

不過，立法院目前已有藍白陣營提出「兒童未來帳戶」專法版本，未來恐與行政院版本形成競合。對此，陳時中坦言，若透過專法直接增加龐大預算，將涉及財政與憲政爭議，「如果每提一個法就增加500億元，國家財政就會亂掉」，因此行政院傾向以行政命令保留彈性，避免財政失衡。

陳時中也強調，即使立法後，未來若政策需要調整，仍須再修法，因此立專法與行政命令在本質上並非完全不同；相較之下，行政命令更能因應未來財務狀況及受益人需求調整內容。

至於外界關注預算來源，陳時中表示，整體人口政策新增約2,050億元，總規模約3,800億元，主要仍以公務預算支應，目前沒有以舉債方式支應的規劃，但最終仍須由主計單位進一步整體評估財政安排。

此外，陳時中也提到，目前所提出的18項策略，大部分都會是在明年上路，其中會有少部分項目今年7月就會上路，例如彈性工時、提前1小時上下班補助等。

李慧芝說，若部分措施可於今年啟動，在預算部分將有機會以追加預算方式處理；若來不及執行，則會納入明年度預算編列。對於外界擔心大幅增加支出恐排擠其他政策預算，她則強調，政府已完整盤算國家財政能力，相關規劃均經主計總處與各部會反覆精算，不是「想到就編」。

此外，外界也關心未來若政黨輪替，未立專法的政策是否可能中斷。對此，陳時中回應，任何政策即便立法，未來仍可能修法調整，因此關鍵仍在於朝野是否支持「對人民好的政策」。陳時中強調，政府目前秉持開放態度，希望後續能持續與朝野及社會各界溝通。

政院 育兒津貼 陳時中

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