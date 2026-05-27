回應總統18大新措施 林伯豐：缺工經營苦，朝AI智動化努力

總統賴清德今（27）日宣布因應少子女化挑戰的18項新措施，包括彈性工時與延長假別。對此，三三會理事長暨台玻董事長林伯豐表示，在當前產業界缺工問題嚴峻，且預期會持續加劇的情況下，政府片面宣布政策恐增加企業調度困難。他強調，政府提出新制前應先與工商團體諮商，並取得立法院共識，才能確保政策透明且具體可行，「企業能配合、做得到的，才是真正的辦法」。

政府今日公布的最新戰略，一口氣宣布涵蓋「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」等面向的18項政策，包含提供成長津貼、勞資合議彈性上下班或減工時領全薪、延長婚產假，以及企業設置托兒設施支出可200%減除營所稅等措施。林伯豐表示，台灣身為民主社會，重大政策應先與立法院溝通以達成共同目標，對國家才有真正利益。他並指出，政府應事先與工總、商總或三三會等工商團體諮商，「政府獨自宣布，能夠做到什麼程度，我們很好奇地看著，說到能不能做到？也是一個問題。」

針對政策規劃12歲以下孩童家長可彈性上下班或減少工時、且減工時可領全薪等職場措施，林伯豐坦言，確實有些企業會擔心員工請假與減工時恐增加企業在人力調度上的困難。尤其在當前缺工嚴峻且預期局勢不會改變的情況下，「傳統產業現在的經營，並不是大家看到的那麽樂觀啊！一直蠻辛苦的」，林伯豐說，「所以我們企業界還是自己需要努力」。

林伯豐表示，在少子化的台灣，企業「對於員工的需要，也是必須重視」，因此，因應人力短缺與請假彈性增加，他認為企業要持續發展AI，思考如何運用AI來減少作業人員，經營經營效率並強化競爭力。

林伯豐指出，企業雖能透過AI轉型，化解新制的人力衝擊，但對目前處境艱困的傳統產業與中小型企業而言，要徹底翻轉經營困境，關鍵仍要有平穩的外部大環境，要有良好的兩岸經貿關係。林伯豐說，台灣在國際情勢、特別是兩岸情勢上，應有全新的重新思考。林伯豐說，台灣絕不能忽視中國大陸的經貿往來與其軍事規模，政府在看重對美關係之餘，也必須緩和與中共的關係，好好對待兩岸關係，這才是維持經濟穩定發展的正確方向。