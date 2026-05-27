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內政部修正非都土地規則 重大政策可設臨時設施
內政部27日修正《非都市土地使用管制規則》第6條，未來中央推動重大政策時，若有臨時性設施需求，可在非都市土地申請臨時使用，盼提升重大政策推動彈性；另外，也同步放寬養殖用地可設置部分電力設施，解決養殖區長期用電需求問題。
此次修正重點之一，是新增「中央目的事業主管機關報經行政院核定之重大政策所需臨時性設施」，可依法申請臨時使用。依修正條文，中央主管機關須先徵得使用地中央主管機關及相關機關同意，並由地方政府登錄土地用途及使用期限，同時負責後續監督管理，使用期滿後也必須拆除並恢復原狀。
內政部指出，過去規定僅限「重大建設計畫」可申請臨時使用，但近年中央推動重大政策時，也常有設置臨時設施需求，因此配合行政院1月及2月會議決議，擴大適用範圍，以兼顧政策推動需求與土地使用秩序。
此外，這次也配合經濟部需求，新增養殖用地可設置「公用事業設施」，包括輸配電鐵塔、電線桿、配電台、開關站及輸送電力設施等，盼協助解決農村養殖區民生及產業用電問題。
內政部表示，未來相關臨時設施仍須符合土地使用管制規範，若其他法律或區域計畫另有禁止或限制規定，仍須依相關規定辦理。
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