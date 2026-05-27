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AI掀全球併購潮！台灣交易件數創新高 日本成最熱門海外市場

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

全球AI浪潮、供應鏈重組與日本市場改革，正推升新一波企業併購潮。資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會27日發布《2026台灣併購白皮書》指出，2025年全球併購市場交易總額大增37%、達3.8兆美元，但成長主要集中在大型交易，呈現「K型化」發展；台灣則由國內整併與海外併購雙引擎帶動，全年交易件數增至148件、創歷史新高，其中日本已成為台灣企業海外布局的重要市場。

白皮書指出，2025年全球併購市場雖一度受到美國關稅政策干擾，但隨著市場不確定性降低、資金環境逐步寬鬆，加上AI應用快速擴散，企業加速透過併購調整布局，帶動全年交易金額大幅回升。

不過，全球交易件數僅年增約4%，顯示市場成長主要由大型交易帶動。統計顯示，2025年全球超過50億美元的鉅額交易（Megadeal）金額年增74%，133件大型交易就占全球併購總額近一半，反映企業面對AI與數位轉型壓力，傾向透過大型併購快速取得技術、平台與市場優勢。

其中，科技、媒體與電信（TMT）產業最為活躍，相關大型交易金額年增124%，顯示AI基礎建設、算力與數位平台整合，已成為企業併購重點方向。

區域表現方面，美洲仍是全球併購核心，2025年交易金額占全球54%，相當於全球過半交易發生在美洲市場；亞太與歐洲、中東、非洲（EMEA）則各占14%。此外，在供應鏈重組與地緣政治影響下，跨區域併購金額年增44%，企業透過跨境併購強化供應鏈韌性的趨勢更加明顯。

台灣方面，2025年併購市場交易件數年增22%、達148件，再創歷史新高，但因缺乏大型交易，交易總額反而年減三成至114億美元。白皮書分析，台灣市場不像全球出現明顯K型化，而是由國內整併與海外併購同步成長帶動。

其中，國內併購件數由55件增加至71件，海外併購則由46件增至61件，雙雙創高；反觀外資來台併購件數則降至近年低點，顯示地緣政治風險與可投資標的有限，使外資態度轉趨保守。

產業面上，AI應用帶動高科技業積極透過併購切入AI伺服器、資料中心、車用電子與AIoT等新領域。包括群創收購日本Pioneer、祥碩收購Techpoint，以及國巨收購日本芝浦電子等案例，都反映台灣企業透過跨境併購布局智慧化與車用市場。

金融業也持續透過投資與整併擴大版圖，包括玉山金控收購三商美邦人壽，以及國泰人壽投資大彰化西南風電案，都顯示金融業積極尋求新成長動能。

白皮書也特別點出，日本市場改革正成為台灣企業布局海外的重要契機。近年日本推動公司治理改革、要求企業提升股東報酬，同時因高齡化與缺工問題，大量中小企業面臨接班壓力，政府也透過補貼與稅務優惠鼓勵企業併購。

統計顯示，2025年日本併購市場交易金額大增81%、達2,500億美元，交易件數首次突破5,000件。其中，台灣企業赴日併購金額達26億美元，占全年海外併購總額約57%，創近年新高。

2025年台灣前十大併購交易中，就有四件與日本相關，包括群創收購Pioneer、國巨收購芝浦電子、祥碩收購Techpoint，以及日本SG Holdings收購鴻霖全球運輸，顯示台日企業合作已從策略合作走向深度整合。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，全球產業重組與AI浪潮下，企業應更積極透過併購強化供應鏈韌性與競爭力。他指出，台灣股市規模已是全球第五大，但併購市場規模僅排名全球第39，顯示台灣併購市場仍有很大發展空間。

普華國際財務顧問公司執行董事周容羽則認為，台灣企業若能把握日本市場改革與AI產業轉型機會，提前布局高附加價值技術與市場，將有機會在下一波全球產業重組中建立更強競爭力。

美國 日本

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