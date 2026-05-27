核電重啟再邁一步！核安會已完成核三再運轉現場勘查

核電重啟再邁一步。核安會表示，核安會已於26、27日邀集核安會核三廠再運轉計畫外部審查委員與核安會各組相關同仁，赴台電公司核三廠進行現場勘查，實地瞭解核三廠再運轉相關設施現況與作業規劃，以增進審查作業周延性。

核安會表示，審查團隊於5月26、27日至主控制室、圍阻體、用過燃料池、海水泵室、緊急柴油發電機、主汽機、主發電機及低放射性廢棄物貯存庫等區域實地勘查，了解現場相關設備狀況。現場勘查結束後，審查團隊並就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論，這次現場勘查活動於27日中午左右結束。

核安會表示，核安會作為核能安全主管機關，將持續本於專業與職責，依法規及參照國際標準與作法，嚴格審查台電公司送審文件，並執行現場查證。也會持續依審查進程，將審查資訊公布於「核電廠再運轉審查管制」專區網頁，供大眾參閱。