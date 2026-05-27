快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

核三再運轉計畫審查委員現勘今結束 核安會：將與台電交流意見與討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠。圖／聯合報系資料照
核三廠。圖／聯合報系資料照

核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件已進行實質審查作業，核安會昨舉辦2天的核三廠再運轉計畫審查委員現場勘查，已於今中午結束。核安會表示，將就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論

立法院去年5月13日三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正，賦予核電廠延役或重啟的法源依據，日前已修法屆滿1周年。去年「核管法」修正重點包含，核電廠運轉執照期限最長為40年，期滿後經營者得申請換發，執照有效期間最長為 20年，即機組未來總運轉壽命可延長至60年；另修法前規定必須在執照屆滿前5至15年提出申請，新法取消了此項限制，允許經營者依實際狀況調整換發時間。

核安會於今(115)年5月26、27日邀集本會核三廠再運轉計畫外部審查委員與本會各組相關同仁，於台電公司核三廠進行現場勘查，實地瞭解核三廠再運轉相關設施現況與作業規劃，以增進審查作業周延性。

本次活動，審查團隊於5月26、27日至主控制室、圍阻體、用過燃料池、海水泵室、緊急柴油發電機、主汽機、主發電機及低放射性廢棄物貯存庫等區域實地勘查，了解現場相關設備狀況。現場勘查結束後，審查團隊並就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論，活動於27日中午左右結束。

核安會 台電 核三廠 核電

延伸閱讀

核三廠乾貯標案引討論　外界關切核安與採購審查機制

回應 AI 教父「台灣需要更多能源」說法 卓揆：2032年前供電無虞

為失智症立專法？ 卓揆：應加強各層防護

台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

相關新聞

AI掀全球併購潮！台灣交易件數創新高 日本成最熱門海外市場

全球AI浪潮、供應鏈重組與日本市場改革，正推升新一波企業併購潮。資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會27日發布《2026台灣併購白皮書》指出，2025年全球併購市場交易總額大增37%、達3.8兆美元，但成長主要集中在大型交易，呈現「K型化」發展；台灣則由國內整併與海外併購雙引擎帶動，全年交易件數增至148件、創歷史新高，其中日本已成為台灣企業海外布局的重要市場。

核電重啟再邁一步！核安會已完成核三再運轉現場勘查

核電重啟再邁一步。核安會表示，核安會已於26、27日邀集核安會核三廠再運轉計畫外部審查委員與核安會各組相關同仁，赴台電公司核三廠進行現場勘查，實地瞭解核三廠再運轉相關設施現況與作業規劃，以增進審查作業周延性。

核三再運轉計畫審查委員現勘今結束 核安會：將與台電交流意見與討論

核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件已進行實質審查作業，核安會昨舉辦2天的核三廠再運轉計畫審查委員現場勘查，已於今中午結束。核安會表示，將就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論

少子化政策迎來分水嶺 台灣投入近GDP 1%

賴清德總統27日帶領執政團隊向國人宣布「台灣人口對策新戰略」。若以GDP占比估算，台灣少子女化與家庭支持相關經費已接近1%，不僅大幅高於原本的0.42%，也與新加坡0.9%、韓國1.1%相近，並高於日本加速化方案約0.58%的水準。

家庭支持18項年度預算3,800億元 合計受益逾2,770萬人次

賴清德總統27日說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。行政院長卓榮泰表示，18項措施，新增項目預算為2,050億元，加入現有執行項目後，一年度預算合計3,800億，實際受益人次超過2,770萬人。賴總統補充，經費3,800億元，大概占台灣GDP 1%。

婚育宅至2028年再添7.6萬戶 劉世芳：容積獎勵增加請企業「無償捐贈」

賴清德總統27日說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，擴大提供40%社宅作為婚育宅。內政部長劉世芳說明，新增20%的部分，將修建築技術規則、都市更新條例、危老條例；容積獎勵增加的部分，請企業界「無償捐贈」全部作為婚育宅。現行可推動有17萬戶，估至2028年再增7.6萬戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。