核三再運轉計畫審查委員現勘今結束 核安會：將與台電交流意見與討論

核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件已進行實質審查作業，核安會昨舉辦2天的核三廠再運轉計畫審查委員現場勘查，已於今中午結束。核安會表示，將就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論

立法院去年5月13日三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正，賦予核電廠延役或重啟的法源依據，日前已修法屆滿1周年。去年「核管法」修正重點包含，核電廠運轉執照期限最長為40年，期滿後經營者得申請換發，執照有效期間最長為 20年，即機組未來總運轉壽命可延長至60年；另修法前規定必須在執照屆滿前5至15年提出申請，新法取消了此項限制，允許經營者依實際狀況調整換發時間。

核安會於今(115)年5月26、27日邀集本會核三廠再運轉計畫外部審查委員與本會各組相關同仁，於台電公司核三廠進行現場勘查，實地瞭解核三廠再運轉相關設施現況與作業規劃，以增進審查作業周延性。

本次活動，審查團隊於5月26、27日至主控制室、圍阻體、用過燃料池、海水泵室、緊急柴油發電機、主汽機、主發電機及低放射性廢棄物貯存庫等區域實地勘查，了解現場相關設備狀況。現場勘查結束後，審查團隊並就本次勘查情形及再運轉作業之規劃等，與台電公司進行意見交流與討論，活動於27日中午左右結束。