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少子化政策迎來分水嶺 台灣投入近GDP 1%

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統27日帶領執政團隊向國人宣布「台灣人口對策新戰略」。若以GDP占比估算，台灣少子女化與家庭支持相關經費已接近1%，不僅大幅高於原本的0.42%，也與新加坡0.9%、韓國1.1%相近，並高於日本加速化方案約0.58%的水準。

財經人士分析，少子女化已不只是社會福利議題，而是攸關國家競爭力、勞動力結構、財政永續與社會韌性的戰略挑戰。此次18項對策，代表台灣少子女化政策，正從過去較偏單年度、單項補助的社福措施，升級為跨部會、跨人生階段、具國家戰略意義的人口政策。

據了解，台灣114年度「我國少子女化對策計畫」經費為1,177.1億元，約占GDP 0.42%；相較之下，日本兒童未來戰略「加速化方案」規模約占GDP 0.58%，韓國低出生直接對應課題預算約占GDP 1.1%，新加坡婚姻與育兒倡議則約占GDP 0.9%。

從亞鄰國家經驗來看，少子女化對策已不再只是「發育兒津貼」。日本的加速化方案，除擴大兒童津貼、取消所得限制、延長至高中生年代，也提高育嬰留職停薪給付，改善托育與保育人員待遇，並推動多子女家庭高等教育費用減免。

韓國則將預算投入生育與育兒現金支持、父母津貼、照顧服務、工作家庭平衡，以及青年與育兒家庭住宅支持。新加坡也結合育兒獎勵金、兒童發展帳戶、嬰兒醫療儲蓄補助、共同育兒假、托育補助與住房優先支持，形成一套完整政策組合。

財經人士說，這些案例指出一件事：少子女化背後不是單一原因，而是年輕世代對收入、住房、托育、職場彈性、教育負擔與未來不確定性的綜合焦慮。因此，政策若只停留在一次性補助，效果有限；必須讓家庭在孩子出生前、出生後、就學階段到成年前，都能看見穩定且可預期的支持。

台灣這次新戰略的關鍵，也在於政策視野的擴大。過去台灣少子女化對策主要集中在育兒津貼、幼兒就學補助、托育補助、公共化與準公共化托育及教保服務等措施，尤其0至6歲支持已有基礎。

但若進一步納入人工生殖補助、生育給付、育嬰留職停薪、托育支持，以及0至18歲成長津貼與兒少成長投資帳戶，政策就不再只停留於幼兒階段，而是向上延伸至孩子成年前的完整成長歷程。

財經人士表示，換言之，3,800億元的意義不只是「加碼補助」，而是將少子女化重新定位為人口國安戰略。當投入規模估計3,800億，接近GDP 1%，代表政府願意以接近韓國、新加坡的政策強度，回應年輕家庭面對生育、養育與教育成本的壓力。

若這套制度能長期穩定推動，將有助於讓家庭在決定是否生育時，不只看到眼前補助，而能看到從懷孕、出生、托育、就學到成年的全階段支持。

當然，經費提高只是第一步，真正的挑戰仍在執行。未來外界觀察重點，不只在政府編列多少預算，也在於補助是否精準、托育是否可近、職場是否友善、服務是否到位，以及家庭是否真的因此減輕負擔。

少子女化不是一天形成，也不可能靠單一政策立即逆轉；但政府是否願意長期、穩定、制度化支持家庭，將決定台灣未來十年的人口結構與國家韌性。

整體而言，台灣少子女化對策從約占GDP 0.42%，提升至新戰略後接近1%，是一個重要政策分水嶺。這使台灣從原本相對落後的投入水準，推進到亞鄰國家前段班。從國際經驗來看，投資孩子，就是投資國家的未來；支持家庭，就是支持台灣下一階段的競爭力。

賴清德 新加坡 韓國

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