賴總統：育兒家長提早一小時下班 職代補助800元

賴清德總統27日說明「人口對策新戰略—家庭支持篇」18項策略。其中，婚假、產假、陪產假同步擴大；育兒每天提早一小時下班；另提供企業補助，職代每名每日補助800元，中小企業職代訓練每名補助2萬；企業提供托育，相關支出減稅200%。

有關育、產支持，賴總統表示，產假從現行八周，擴大到12周。增加的這四周，媽媽們可以自由選擇，視自身恢復狀況與意願，申請提前銷假。照顧幼兒的適用年齡，從3歲延長到6歲，讓育嬰假全面升級為「育兒假」；同時把以「日」請假的天數，從30天，提高為60天。

賴總統提到，為了讓爸爸、雙親共同分攤照顧的重擔，政府推出了「育兒留停津貼 6+3」方案。只要雙親「都」請滿6個月留職停薪，可各自再多請領3個月津貼。同時提高就保薪資上限，每月最高可領超過4萬元。

面對0到12歲孩子的接送與照顧問題，他指出，政府推動「彈性減工時」制度，讓有照顧需求的父母，可以提早一小時下班，或者在總工時不變的狀況下，用彈性上下班的方式去接送小孩。因為減少工時而少掉的薪水，由政府「全額補助」。讓大家能夠安心陪孩子，薪水的差額國家幫你出。

企業支持方面，勞動部長洪申翰表示，為兼顧勞工育兒和企業人力調度需求，補貼企業加給職代津貼，每名員工每日補助800元，以利營造友善職場。200人以下企業建立職務代理津貼制度或新聘替代人力，定額獎補助2萬元。

洪申翰提到，勞動部為鼓勵企業托育環境升級，5月1日上路的企業新建托兒設施最高補助500萬元及補助發放員工育兒補貼，另放寬中小企業得設立托育機構相關規範、放寬企托設置地點限制、友善家庭照顧職場環境措施納入上市櫃公司ESG評鑑指標等，皆已陸續執行。

洪申翰指出，為提高誘因使企業營造友善員工托育環境，勞動部規劃讓企業設置托兒設施或提供托育服務的支出，將加碼提供租稅優惠，得就支出金額的200%，自營利事業所得額中減除。