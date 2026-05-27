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家庭支持18項年度預算3,800億元 合計受益逾2,770萬人次

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統27日說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。行政院長卓榮泰表示，18項措施，新增項目預算為2,050億元，加入現有執行項目後，一年度預算合計3,800億，實際受益人次超過2,770萬人。賴總統補充，經費3,800億元，大概占台灣GDP 1%。

行政院秘書長張惇涵於政策說明時表示，初步估計將增加2,050億的預算，總計將投入將近3,800億元。因為各項福利的方案是可以疊加計算的，所以預計可以協助2,770萬人次。

卓榮泰補充說明，有關預算經費，這18項策有一些是持續進行，有一些是新增加，有一些是加碼的。總計18項措施，新增項目預算為2,050億元，加入現有執行項目後，一年度預算合計3,800億。

卓榮泰提到，人數部分，有些人適用的優惠是疊加的，因為不同身分所適用的項目疊加，因此實際受益人次會超過2,770萬人。

賴總統表示，18項對策年度經費估3,800億元左右，大概是占台灣GDP 1%，這個政策的力道是跟韓國差不多。韓國投注在解決人口問題的力道上，也幾乎是該國GDP 1%，台灣也是如此。

至於在野黨也提出類似的「未來帳戶」政策，賴總統回應，今天所公布的台灣人口對策新戰略，其實是一個整體性的規劃。積極做法就是擴大社會投資，提出0到22歲的照顧政策，後續已經先做了高中職公立、私立免學費，也就是12年國教，再推出私立大專校院學雜費補助。

賴總統說，由於台灣經濟成長可期，2026年第1季6.51%，預期明年經濟成長率也會持續發展。稅收增加的狀況之下，提出0到18歲成長津貼的時間已經到了。這項政策，很容易就看出跟國民黨的版本有所不同，在野黨仍然停在「給付式」少子化政策。

他重申，現在已經是全面性、系統性提出完整的計畫，讓國家、社會、企業跟家庭一起分擔養兒育女的責任，同時兼顧家庭跟工作，朝野政策兩邊是有明顯的不同。

卓榮泰 張惇涵 賴清德

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