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婚育宅至2028年再添7.6萬戶 劉世芳：容積獎勵增加請企業「無償捐贈」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部長劉世芳。聯合報系資料照
內政部長劉世芳。聯合報系資料照

賴清德總統27日說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，擴大提供40%社宅作為婚育宅。內政部長劉世芳說明，新增20%的部分，將修建築技術規則、都市更新條例、危老條例；容積獎勵增加的部分，請企業界「無償捐贈」全部作為婚育宅。現行可推動有17萬戶，估至2028年再增7.6萬戶。

賴總統致詞表示，18項對策之中，其中之一要大力提供婚育宅，包括擴大提供40%社宅作為婚育宅，以及透過容積獎勵鼓勵民間合作，取得婚育宅。學齡前幼兒租期最長可達12年，今年起，新婚二年內家庭租金補貼加碼到1.5倍，每生一個孩子再加0.5倍。

賴總統提到，居住減壓的確是這次政策中非常重要的一環。有些年輕人面對高房價或租屋壓力，所以在結婚生子時產生疑慮。政府在減輕租屋壓力方面，特別著力，希望政府角色是讓家庭成為最溫暖的堡壘，而不是經濟負擔。

針對婚育宅的具體規劃，政府提出增量、久住、加補助，三大政策方向。劉世芳表示，國家跟企業一起努力，增加社會住宅之中婚育宅的數量。目前可以提供的社會住宅，其中婚育宅的數量，會從20%提供到40%。

劉世芳說，20%的部分，在「住宅法」有明定，將持續推動。2025年至2028年，中央跟地方政府合計提供一萬戶左右。關於安心久住的部分，婚育宅會從新婚開始的兩年內，及育有未成年子女的家庭優先入住。0到6歲子女的家庭，最高可以居住長達12年。

關於婚育宅增量的部分，劉世芳指出，從20%變成40%的部分，會從三個角度切入。首先修正台灣建築技術規則、都市更新條例、危老條例。容積獎勵增加的部分，全部納為婚育宅；這部分請企業界「無償捐贈」作為婚育宅。

劉世芳表示，內政部目前已經盤點，可以推動婚育宅的部分是17萬戶左右。未來通過修法之後，婚育宅數量會慢慢增加，預計2028年可以增加到7.6萬戶為止。

劉世芳 賴清德 社會住宅

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