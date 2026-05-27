彭博發布新能源財經《2026年新能源市場長期展望報告》

全球能源的生產、輸送、消費及支付方式，已成為市場關注焦點。過去10年來，全球已接連遭遇三次重大能源衝擊，包括新冠疫情、俄烏衝突，以及近期伊朗局勢升溫。每一次衝擊都凸顯出現行能源體系的波動性與脆弱性。彭博新能源財經（BNEF）發布的《2026年新能源市場長期展望報告》指出，若各國持續推動能源轉型，加速部署具經濟競爭力的潔淨能源技術，將有助降低對進口化石燃料的依賴，進一步強化能源安全。

彭博新能源財經更新經濟轉型情景（Economic Transition Scenario, ETS），描繪未來10年至2050年間全球能源體系最可能的發展路徑。與以往能源危機相比，如今許多依賴化石燃料的國家，可透過低碳技術，降低對進口能源商品的經濟曝險。以能源進口占GDP的比重衡量，越南、日本、印尼和印度等高度依賴能源進口的亞洲經濟體，可望成為能源轉型最大受惠者。2025年，這些市場用於能源進口的支出占GDP比重約3%至6%。歐盟和中國目前用於能源進口的支出，分別相當於GDP的2.3%和2.7%，但根據彭博新能源財經預估，未來10年此一比重將快速下降。與此同時，美國和沙烏地阿拉伯等能源淨出口國對進口的依賴也將進一步降低。

儘管能源安全疑慮可能促使部分煤炭資源豐富的國家重新重視煤炭使用，但根據彭博新能源財經的經濟轉型情景，長期而言，煤炭在成本上仍難與其他能源競爭，到2050年發電用煤需求將降至目前水準的一半。

長遠來看，經濟轉型情景顯示電力主導時代將正式展開：未來24年，電力將滿足三分之二的新增能源需求，而天然氣將供應另外25%的需求。這一需求主要由電動車、資料中心及其他電氣化應用所帶動。2025年，全球資料中心容量達84GW，用電量為500TWh，占全球總需求的1.9%，年增20%。到2050年，資料中心用電量將增加逾一倍，達到1,114TWh（占總需求的3.6%），相當於全球總用電量的十分之一。

各地區的能源轉型進程差異顯著。中國大陸正快速推動電氣化，電力自2023年起已成為主要終端能源來源，煤炭在發電結構中的占比，也將從2025年的約54%，降至2035年的19%，並於2050年進一步降至7%。在印度，儘管工業部門繼續使用煤炭，但電力預計於2041年超越石油和煤炭，成為主要能源來源。歐洲則將於2043年進入以電力為主的能源時代；相較之下，美國能源轉型步調較慢，預計要到2047年才會達到相同水準。

報告還指出，受產能過剩和價格下滑影響，太陽能發電預計將於2032年成為全球最大的電力來源。此外，電池儲能部署展望也進一步上調，儲能裝置容量將從2025年的223GW大增至2035年的3.8TW，成長17倍。

彭博新能源財經首席經濟學家David Hostert表示：「我們正身處另一個危機時刻，但與過去幾十年不同的是，如今各國擁有切實可行的應對方案。我們擁有可快速、大規模部署的成熟技術，且整體系統成本已低於曾為主流選項的化石燃料技術。透過潔淨電力與電氣化，我們不僅能提升能源安全，也能同步降低碳排放。」

儘管電動車有助於降低原油需求，但在經濟轉型情景中，對抑制二氧化碳排放貢獻最大的是潔淨電力部門的成長，也就是發電結構從燃煤發電轉向再生能源、電池儲能及天然氣發電。雖然這一轉變伴隨著天然氣用量增加，但正如淨零情景（NZS）所預估，若各國積極推動減碳，石油與天然氣需求將會同步下降。

然而，規模更大、運作更靈活的電力系統，也意味供需兩端都需要更高彈性。到2035年，全球約11%的電力將透過彈性調度重新分配，高於目前的3%。

2025年，全球能源轉型投資達到創紀錄的2.3兆美元。但要實現淨零情景，到2050年所需投資總額將達235兆美元。這意味著，相較於經濟轉型情景，投資額需增加24%，才能建構一個截然不同、且更清潔的能源系統，其中84%的資金將流向低碳技術。

彭博新能源能源經濟主管Matthias Kimmel表示：「隨著電動車、資料中心、人口成長及工業活動推升電力需求，全球正競相採用最高效率、成本最低的技術，以滿足持續成長的能源需求。《新能源市場長期展望報告》顯示，到2032年，太陽能將成為全球最大的電力來源；到2050年，儲能裝置容量將增長17倍至3.8TW，凸顯潔淨技術對提升能源安全、強化系統彈性，以及滿足全球持續增加的電力需求，正變得愈來愈關鍵。」

報告的其他主要發現包括：

•自2000年以來，全球電力需求已成長逾一倍，主要因為人口成長與所得提升帶動，推升建築和工業部門用電需求。在經濟轉型情景中，到2035年電力需求將進一步成長29%，到2050年將增加69%。這一需求成長趨勢，進一步強化發展中經濟體長期以來電力消費持續攀升的現象。對於過去電力需求長期持平或下滑的已開發市場而言，則代表更根本性的轉變。因此，能否根據新增用電負載及時建置所需裝置容量，正變得愈來愈重要，也對電網投資、系統擴建及開發審查時程帶來更大壓力。

• 2026年《新能源市場長期展望報告》也對淨零情景（NZS）大幅修訂。該情景被視為一條可信、且以最大努力將全球升溫控制在遠低於攝氏2度的發展路徑。更新後的情景反映自上次2024年更新以來，全球能源轉型步調放緩、政策優先順序發生改變，以及新一代潔淨技術進展有限等現況。在此情境下，全球升溫將達到攝氏1.81度，高於2024年版本預估的攝氏1.75度。

•彭博新能源財經認為，由於排放量持續偏高，加上對高排放資產的投資仍持續進行，全球將升溫控制在攝氏1.5度內的目標已難以達成。

•儘管過去五年間，新創企業及其他業者已獲得5,000億美元的企業股權投資，以及數十億美元的政府支持，但新一代低成本能源技術仍未真正出現。目前市場對新型核能、地熱及儲能技術寄予厚望，但至今尚無任何技術已被充分驗證可進行大規模商業化應用。

•亞太地區主導全球核電擴張。在經濟轉型情景中，到2035年，中國和印度將占核電新增裝置容量的80%。目前全球在建核電裝置容量達75.5GW，中國和印度合計占44GW，其中中國占38GW，印度占6GW。

•在經濟轉型情景中，中國仍是全球減碳的最大貢獻來源。預估至2030年，中國碳排放量將較2023年的高峰下降17%；到2050年，降幅將接近50%，但屆時排放水準仍將明顯高於目前美國或歐洲水準。