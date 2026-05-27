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學者：美國5月通膨若破4% 恐進一步衝擊台灣出口

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國通膨壓力持續升溫，為全球經濟埋下未爆彈。中央大學經濟系教授吳大任示警，美國5月份消費者物價指數（CPI）年增率極可能衝破4%大關，在通膨失控的重壓下，恐衝擊台灣的AI外貿出口；此外，若美國聯準會（Fed）未來採取「縮表」政策，進一步推升美元匯率，也可能顯著加重台灣企業赴美投資的實質成本。

吳大任表示，受中東戰爭影響，美國汽油價格寫下近年新高，戰前一加侖價格為3美元，目前已經漲到4.5美元，也進一步推升通膨；美國3月CPI年增率達3.2%，4月升至3.8%，5月預計將跨過4%門檻，通膨壓力升溫，恐對美國家庭經濟帶來打擊，讓民眾節衣縮食排擠非必要消費，進一步導致廠商營收下滑、引發裁員，讓就業市場惡化，形成惡性循環。

若美國產生消費寒冬，將直接衝擊台灣的經濟命脈。吳大任指出，台灣去年經濟成長率超過8%，核心動能完全來自AI相關產品的出口創新高，而這些需求高度仰賴美國四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出。一旦美國終端消費力道因通膨而萎縮，科技巨頭便可能縮減AI服務的投資，進而向上波及台灣中上游供應鏈的出口表現。

貨幣政策的轉變更是不可忽視的隱憂。吳大任分析，面對通膨升溫，美國聯準會短期內已無降息空間，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）為了衡平通膨與美國總統川普的政治期待，可能採取「不降息、亦不升息」的利率平盤策略。

然而，吳大任認為，華許過去曾多次強調聯準會目前的資產負債表規模過於龐大，因此他上任後的政策重心極可能落在「縮表」，這意味著聯準會將向市場釋出美債並收回美元現金，降低市場上的美元供給，並進一步帶動美元匯率上揚。

這對台灣當前的對美布局將產生直接衝擊。吳大任特別提醒，台灣先前已承諾推動高達5,000億美元（民間投資2,500億美元、政府信保2,500億美元）的在美投資計畫，未來若美元大幅升值，台幣相對弱勢，台灣企業在美國換匯、建廠與營運的投資成本將會被大幅墊高，衝擊台廠對美布局。

通膨 美國 吳大任

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