家庭支持18項措施 賴總統致詞全文：企托支出200%租稅減免

總統府27日舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，賴清德總統說明「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」完整共18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向。

他表示，除了現行「強化企業托育方案」，再加碼提供企業，托育支出200%租稅減免。政府將全面推動婚育居住減稅優惠，也要大力提供婚育宅。

賴總統致詞全文如下：

蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、鄭麗君副院長、總統府潘孟安秘書長、國安會吳釗燮秘書長、行政院張惇涵秘書長、各部會首長、現場所有的媒體朋友、線上收看直播的國人朋友，大家好。

今天稍早，我召開國安高層會議，在聽取行政院的報告後，我在此宣布，政府將推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。

這個行動方案，將針對「生育、養育、教育」3大階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，推出18項措施。

剛剛，行政團隊已經說明政策內容。我要向國人報告，這是台灣邁向「新公共化」非常關鍵的一步。

長期以來，養兒育女被視為個人與家庭的責任，並由特定性別承擔比較多的壓力。今天，我們要把這個重擔，從個人的肩膀上，提升為國家、社會與企業，共同分擔的支持體系。

我們的目標是，讓雙親在孩子的照顧上，能更加平等、彼此相挺；也要促成勞資雙方的平衡。因為唯有建立更友善的職場文化，讓工作與家庭不再是單選題，才能促進婚養生育與自我實現的共好。

我們要讓台灣的年輕世代、未來世代，不論是成家、孕產、養兒育女、或職場環境，各個階段、各面向，都能獲得更多支持。讓想婚、想生、想共同陪伴孩子長大的人，都不需要孤軍奮戰，國家會和大家並肩同行。

第一，在「安心生養」方面，我們提出4項政策，給予最實質的經濟與照顧支持。

首先，是政府與下一代孩子「18歲的約定」。我們將全面推動「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元。

在孩子0到6歲的時候，這5000元交給家庭自由運用，國家跟你一起養。

當孩子6到18歲，這筆成長津貼，一半繼續提供給家庭減輕負擔；而另一半，政府會直接幫孩子預存入「兒少成長津貼專戶」。

存入專戶的這筆錢，政府將委託專業的金融團隊管理投資，並且至少保底二年期定存利率。當孩子滿18歲時，這個專戶的資金就可以領出，這就是國家送給青年朋友的「成年禮」。

經濟成長的果實，不只要與全民共享，更要世代共享，投資一個孩子，就是投資一家三代。

我們希望國家的支持，不只出現在孩子出生的那一刻，更一路陪伴他長大成人。當孩子成年之際，這筆資金，就是他們走向大學、職業訓練、就業、創業等人生下個階段的重要支持。

同時，我們要給弱勢的孩子更多的支持。我們不只提供成長津貼，也將持續推動「弱勢兒少教育發展帳戶」。家長可自由選擇每月存入500元、1000元或1250元，政府會「一比一」相對提撥，簡單來說，就是家長存一份，政府也存一份，讓存款變兩倍，一直存到孩子滿18歲，讓弱勢的孩子，在成年時多一分力量。

對於辛苦的不孕症家庭，我們將擴大加碼「人工生殖補助」，持續給予協助；而在孩子出生的那一刻，政府提供保險生育給付，不分保險類別，每胎補足到10萬元，這是政府的一份心意，幫媽媽做月子。

第二，在「強化托育」方面，我們提出3項措施，要打造從產後照護到平價幼托的支持網。

我們新增了「0到18歲成長津貼」，並且跟「0到6歲國家一起養2.0」的政策，疊加實施。

每個月5000元的0到18歲成長津貼，會跟0到6歲的育兒津貼第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元「疊加」；同樣地，也會和送公托、準公托的補助「疊加」。公幼月繳1000元、非營利幼兒園月繳2000元、準公共幼兒園月繳3000元的政策，也繼續執行。

中央和地方，也會持續攜手合作，擴大平價幼保的服務量能，讓托育不再只是家庭自己找資源、碰運氣、排名額。而目前，從中央到地方，公部門總共設立了206所托育設施，我們會進一步精進法規、盤整空間，推動跨單位合辦的職場互助式托育，來擴大政府機關、國營事業的托育服務。

我們也期待和企業攜手，一起照顧員工的孩子。因此，為了鼓勵企業提供托育服務，今年，我們已經推動各項「強化企業托育方案」，像是提供企業新建托兒設施最高補助500萬元，並將友善家庭照顧職場環境措施，納入上市櫃公司ESG評鑑指標。

我們要再加碼提供企業，托育支出百分之兩百的租稅減免。我們希望，創造更溫暖的職場文化，讓爸媽帶著孩子一起安心上班，不再是遙不可及的夢想。

第三，在「教育加碼」方面，我們也要實施4個方案，用國家的力量投資下一代，讓每個孩子都能擁有公平發展的機會。

從義務教育到高等教育，政府都會分擔家長的重擔。我們會持續落實12年國教免學費、補助私立大專校院學生學雜費、提供大專校院學生校內住宿補貼，把求學階段的基礎照顧好。

我們也希望，讓學生們出社會時，都能夠「輕裝上陣」，對於仍然背負學貸的年輕人，我們將推動「利息減一趴、展延加一年」的學貸減免新方案，讓年輕人更輕盈邁向人生新階段，更勇敢追逐夢想。

第四，在「友善職場」方面，一個進步的國家，絕不能讓任何人，尤其是女性，在工作和家庭之間被迫二選ㄧ。因此，我們提出了「友善職場」5大措施。

當孩子出生後，每個家庭面臨最大的拉扯，往往就是工作與對孩子的照顧。為了給雙親更多喘息空間，我們將全面加碼，婚假、產假、陪產假，通通再延長！

其中，產假將從現行的8週，大幅擴大到12週。我們深知，許多職場母親會擔心離開崗位太久、影響職涯發展，因此對於增加的這4週，媽媽們可以自由選擇，能夠視自身恢復狀況與意願，申請提前銷假。

不僅如此，我們更將照顧幼兒的適用年齡，從3歲延長到6歲，讓育嬰假全面升級為「育兒假」；同時把以「日」請假的天數，從30天，提高為60天。

我們也知道，育兒路上最需要的不是超能力，而是「神隊友」。照顧孩子，從來不該是媽媽一個人的責任。為了讓爸爸、雙親共同分攤照顧的重擔，政府推出了「育兒留停津貼 6+3」方案。

只要雙親「都」請滿6個月的留職停薪，就可以各自再多請領3個月的津貼。同時，我們也提高就保薪資的上限，每個月最高可請領超過4萬元。我們希望讓更多的爸爸們能安心請假，成為伴侶最堅強的戰友。

而當孩子漸漸長大，面對0到12歲孩子的接送與照顧問題，政府推動「彈性減工時」制度，讓有照顧需求的父母，可以提早一小時下班，或者在總工時不變的狀況下，用彈性上下班的方式去接送小孩。

最重要的是，因為減少工時而少掉的薪水，由政府「全額補助」。讓大家能夠安心陪孩子，薪水的差額國家幫你出。

當然，我們非常了解企業的困難。員工請假，公司也需要運作。因此，政府會補助企業「職代津貼」，以及替代人力的招募訓練成本。希望促成勞資雙贏，讓企業不再視員工生育為負擔，而是成為友善育兒的堅強靠山。

我們希望每個人的職涯，都不用為了生養被迫中斷；當雙親都能陪伴孩子，家庭關係就會更穩定；當制度支持雙親共同承擔，台灣才能真正邁向性別平等與職場友善的未來。

第五，安居才能樂業，安居才敢生養，在「居住減壓」方面，我們提出2項措施。

政府將全面推動婚育居住減稅優惠，也要大力提供婚育宅，包括擴大提供百分之40社宅作為婚育宅，以及透過容積獎勵鼓勵民間合作，取得婚育宅。

除了育有學齡前幼兒的家庭，租期最長可達12年，從今年起，新婚兩年內家庭的租金補貼，加碼到1.5倍，每生一個孩子再加0.5倍，讓想婚、願生的家庭在居住上減壓。

我們也要對育兒家庭擴大減稅，現行的「幼兒學前特別扣除額」，第一個孩子扣除15萬元，第二個孩子以上每人扣除22.5萬元，會繼續實施，不會改變。我們再進一步加碼「未成年子女免稅額」，只要有扶養一名未成年子女，每一名的免稅額增加到15.15萬元。

如果家中同時有扶養70歲以上的父母，還有15.15萬元的免稅額，「幼兒學前特別扣除額」、「未成年子女免稅額」和「扶養70歲以上長者免稅額」這三項免稅額可以「疊加」，我們要用盡全力，讓同時照顧孩子和長輩的「三明治世代」，能夠減輕壓力、有更大的支持。

為了讓各項政策確實執行，我請行政院針對涉及修法的項目，儘速完成各項法制作業，並且加強與立法院的溝通。我也希望，朝野政黨都能夠支持行政團隊這個兼顧家庭支持，衡量財政能力的版本。

我也請行政院成立「人口對策新戰略執行小組」，並由卓院長擔任召集人，定期追蹤各項政策的執行進度。

最後，我要強調，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」的核心意義，是要讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」。

政府要將國家經濟成長的果實，轉化為對每位國民、每個家庭、每個世代的實質支持；讓全民共享經濟紅利，共同為台灣的長遠與永續發展，打下更堅實的基礎。

各位國人同胞，我期盼未來的台灣，除了擁有強勢的科技與經濟，更有一個完善、有安全感的家庭支持體系。讓每個孩子從出生到成年，都有國家穩健的投資與陪伴。讓每個迎接新生命的決定，不再伴隨著焦慮，而是充滿對未來的安心與憧憬。

當國家願意承擔，年輕人更有力量勇敢追夢；當社會願意支持，台灣的未來才能生生不息。讓我們團結一致，共同打造堅韌、永續的台灣。