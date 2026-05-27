【重磅快評】輝達都來了 台電不能多關愛文林變電所？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

台北市長蔣萬安促成輝達落腳北市科是任內最大的政績，更是他連任本錢，今天還和黃仁勳同框，自是對選情大大加分，難免成了沈伯洋打選戰的題材。

只是沈伯洋藉黃仁勳的喊話說文解字半天，其實就是要拿北市科文林變電所進度來打蔣萬安，幾句話就要把文林變電所進度落後的責任全部推到蔣的頭上，並邏輯跳躍到輝達總部即使蓋好了也將無電可用。沈伯洋不僅自曝民進黨長期錯誤的能源政策，更錯置供電責任主體，是不懂？還是另有居心？

先要釐清的是，台北市政府為何主張文林變電所應採地下型？原因很簡單，主要是為了維護園區整體景觀、土地利用價值以及推動智慧城市的現代化形象；而台電反對的理由是評估地下型設施恐有防汛與淹水風險，此外，工程難度高，工期長達9年，地上型只需5年，隨著輝達等大廠進駐北士科，供電時效至關重要，若雙方遲遲無法達成共識，恐延宕供電時程。

地下型變電所淹水風險沒辦法克服嗎？台電恐怕是內行人說外行話了。台電施作地下型變電所的成功案例不勝枚舉，以台北市為例，最具代表性就是大安超高壓變電所，位於捷運忠孝復興站旁，深入地下達18層樓，地面興建商旅大樓；世貿配電變電所地面層釋出作為綠地並融入周邊建築群中。

即使是南台灣的高雄市也有地下型變電所，例如新灣區前鎮配電變電所便採取地下化工程，地面進行綠美化，提升周邊居住與商業環境的品質，而這個變電所離海岸直線距離也僅約 500 公尺而已。

以台電的工程技術而言，地下變電所的易淹水風險早已可以透過高規格的防汛工程完全解決，技術水準非常成熟，並有嚴格變電所防洪排水設計新技術規範，台電在北士科案中卻拿此作為反對主要理由，說服力難免偏弱，其實最大關鍵仍在於要工程經費由誰來埋單。

文林變電所若由地上型改為地下型，整體建造成本將增加3到5倍，若依過去數字推算，地上型建造成本約為15至25億元，經費由台電全額吸納，市府不需分攤；若改為地下型建造成本將暴增至60至100億元，要台電多掏錢出來，不僅是財務問題更可能涉及政治問題。

至於興建期程，地下型耗時9年，地上型要5年，但輝達總部預估完工啟用時間可能落在2029年，能不能趕上輝達總部的啟用，其實不用多討論 ，台電早已打算建臨時變電所解決燃眉之急，工期只要20個月。換句話說，沈伯洋質疑若變電所持續被拖延，等到未來輝達進駐北士科總部啟用時，恐怕會面臨供電無法配合的窘境，其實是個假議題。

不過，過去台電建地下變電所多出於專業考量，但在曾文生掌台電之後，政治性格鮮明已成個人招牌，主要歸因於他深厚的黨政資歷及高度涉入民進黨政府能源轉型與地方政治，例如他親拍90秒有電送不出的消波塊理論短片，以政治修辭將能源供需問題轉化為電網韌性與穩定物價的公共工程問題，他更直接上電視與侯友宜、郭台銘隔空交火，一再打破行政中立與技術官僚分際。

如今曾文生手上握有行政院編列數千億元強化電網韌性建設計畫預算，選舉將至，沈伯洋是總統賴清德欽點愛將，要站隊那一邊，已無庸贅言，外界還能期待台電此刻會多關愛一下北士科的文林變電所嗎？