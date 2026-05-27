檢舉自由港區洗產地 獎金最高480萬元

因美國對中國大陸及部分國家輸美貨品加徵高額關稅，為避免前開國家產製貨品偽標為臺灣產製後輸往美國，海關持續精進相關作為加強查察。財政部關務署表示，民眾如發現自由港區事業疑似洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證，可依財務罰鍰處理暫行條例，提撥財務罰鍰淨額20％作為獎金，每案最高為新臺幣480萬元。

自美國實施對等關稅，為避免自由港區成為中國大陸或第三地出口貨品洗產地的管道，影響我國產品形象，海關提供檢舉獎金，每案最高可達新臺幣480萬元，鼓勵民眾提供具體事證，踴躍檢舉不法。

財政部關務署表示，因美國對中國大陸及部分國家輸美貨品加徵高額關稅，為避免前開國家產製貨品偽標為臺灣產製後輸往美國，海關已採取事前嚴防、事中嚴查及事後嚴處之「三嚴」措施，並持續精進相關作為加強查察。民眾如發現自由港區事業疑似洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證，可依財務罰鍰處理暫行條例，提撥財務罰鍰淨額20％作為獎金，每案最高為新臺幣480萬元。

關務署呼籲，反洗產地行為，擦亮MIT招牌，共同維護我國整體經貿利益，業者應自律並遵守產地相關規範，切勿違規轉運。海關除持續加強查緝力道外，亦盼社會大眾發揮監督力量，主動檢舉不法情事，公私協力共同維護公平貿易秩序，所有檢舉資料海關均依法嚴格保密。民眾若有相關疑問，可撥打海關檢舉專線：0800－003131或（02）2550－8097，將有專人竭誠為您服務。