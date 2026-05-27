深化台歐關係 促簽雙邊協定

賴清德總統昨（26）日出席「2026歐洲日晚宴」表示，過去十年台灣對歐盟投資大幅成長650％，期望雙方簽署雙邊投資保障協定，並解決雙重課稅問題，持續深化台歐關係。

歐洲在台商務協會昨日舉辦「2026歐洲日晚宴」，賴總統出席致詞表示，歐洲是台灣最大外國直接投資來源及第三大貿易夥伴，近年台灣對歐盟投資大幅成長，展現出台歐緊密夥伴關係。

針對區域和平問題，賴總統重申，台海和平已成為全球性議題，歐洲與印太地區的安全是密不可分的，感謝歐洲各國、G7及北約對印太穩定的重視。

賴總統指出，如果說半世紀前，煤與鋼是歐洲和平的基礎；那麼今天，半導體與人工智慧，就是全球繁榮與民主安全的重要支柱。

歐洲商會理事長格婷娜（Tina Graves）則強調，台灣若要在AI時代保持競爭力，必須確保穩定且永續的電力供應，歐洲領先企業已是台灣潔淨能源生態系不可或缺的一環，也準備好支持台灣能源轉型，她呼籲政府為再生能源設立真正的一站式許可審查主管機關，並在環評程序中採行「優先公共利益」原則，降低不確定性。