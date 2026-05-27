回應 AI 教父「台灣需要更多能源」說法 卓揆：2032年前供電無虞

輝達執行長黃仁勳日前指出「台灣需要更多能源」。行政院長卓榮泰昨（26）日對此回應，經台電縝密計算，至2032年前供電穩定無虞，目前核電廠也正依核管法審查，台灣對全世界產業有責任，要保證提供乾淨且穩定無虞的電力供應。

黃仁勳預計今日將出席於輝達台灣總部預定地、北投士林科技園區T17、T18基地舉辦的台灣員工大會，蔣萬安受邀出席，可望與黃仁勳同台。黃仁勳日前提及，各地對台灣晶片與電腦裝置需求持續增加，台灣需要更多能源，沒有能源就沒有經濟成長。

卓榮泰昨日赴立法院備詢前接受媒體聯訪。他表示，政府正進行多樣電廠組建，從燃煤電廠改制為新燃氣電廠，無論在空氣品質、環保、淨零減碳等要求，甚至整體發電效率上都會更加優化。

卓榮泰說，經過台電一再縝密計算，至2032年前，台灣用電不會不足。針對傳統核電廠，依據核管法，進入核安會實質審查。

蔣萬安昨日赴台北市議會備詢，議員關注蔣萬安與黃仁勳見面要談什麼議題？輝達台灣總部進駐後，台北市產業如何升級？

蔣萬安表示，今日將是輝達取得T17、T18地上權後，第一次員工大會，北市府會持續給予全方面、跨局處協助。

蔣萬安說，與黃仁勳「當然什麼都可以談」。過去他與黃仁勳見過兩次面，談論各項議題，不論是產業發展、讓輝達台灣總部落腳台北、及台北市優勢等，黃仁勳應會關注北市府後續行政作業如何協助，另方面也會聊到台北市未來AI科技產業發展及供應鏈夥伴，市府如何發揮群聚效益，打造產業「生態系」。

有議員建議蔣萬安，應與輝達合作建置Vera Rubin新一代AI平台、建立台北市AI城市大腦。蔣萬安強調，市府跟輝達團隊持續對接，多項合作都在討論中。