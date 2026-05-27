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內需續熱 零售、餐飲寫最強4月

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

內需續熱，經濟部昨（26）日發布4月零售業營業額4,048億元，餐飲業852億元，雙創歷年同期新高，年增率分別為5.2%及4.5%。

經濟部表示，5月有母親節採購送禮及聚餐商機，零售及餐飲業可望延續成長態勢。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，4月商品類物價成長1.09%，遠低於零售業營業額成長5.2%；4月外食物價成長2.88%，也低於餐飲業營業額成長率4.5%，顯示受惠於清明連假，商品銷售量以及聚餐消費量皆呈成長。

經濟部表示，4月零售業營業額4,048億元，年增5.2%，主因業者掌握清明連假、母親節商機祭出多重優惠活動，加以會員經濟效益及消費性電子新品推升買氣，例如百貨公司年增12.6%；汽機車零售業因車市買氣仍呈觀望，年減4.6%。前四月營業額1兆6,247億元，年增2.9%。

4月餐飲業營業額852億元，年增4.5%，其中餐館及飲料店受惠假期及展店效益挹注，分別年增4%及5.2%；外燴及團膳承包業因航空餐點需求續呈活絡，年增8.5%。前四月營業額3,695億元，年增3.9%。

4月批發業營業額1兆5,430億元，年增25.2%，主因新興科技應用技術加速拓展。前四月營業額5兆7,335億元，年增25.7%。

展望5月，經濟部表示，5月零售業及餐飲業受惠母親節採購送禮及聚餐商機， 加上入夏氣溫升高帶動消暑商品需求，可望延續成長態勢，估計成長1%至6.8%之間；批發業營業額估年增逾三成。

母親節 經濟部 零售業

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