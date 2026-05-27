內需續熱 零售、餐飲寫最強4月

5月21日，日本10年期公債殖利率在近期市場交易中一度觸及2.35%，創下日本27年來的最高水平（殖利率上升代表價格下跌），反映市場對通膨預期欲罷不能。路透社的最新調查也顯示，多數經濟學家相信歐洲中央銀行最快將於今年6月開始升息，並可能在年底前至少再升息一次，中東戰爭引發的通膨壓力，確實已經鋪天蓋地襲來。我們該怎麼解讀全球政經局勢和央行困境？

2026-05-27 06:00