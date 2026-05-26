內需續熱！4月我國零售業、餐飲業營業額 皆創同月新高

內需續熱，經濟部26日發布4月零售業營業額4,048億元，餐飲業852億元，雙雙創歷年同期新高，年增率分別為5.2%及4.5%。經濟部表示，5月有母親節採購送禮及聚餐商機，零售及餐飲業可望延續成長態勢。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，4月商品類物價成長1.09%，遠低於零售業營業額成長5.2%；4月外食物價成長2.88%，也低於餐飲業營業額成長率4.5%，再再顯示受惠清明連假，商品銷售量及聚餐消費量皆呈成長。

經濟部表示，4月零售業營業額為4,048億元，年增5.2%，主因業者掌握清明連假、母親節商機祭出多重優惠活動，加以會員經濟效益及消費性電子新品推升買氣，致百貨公司年增12.6%、布疋及服飾品零售業年增14.1%、電子購物及郵購業年增9.1%、資通訊及家電設備零售業年增11.0%、便利商店年增5.5%；汽機車零售業則因車市買氣仍呈觀望，年減4.6%。綜計1至4月營業額為1兆6,247億元，年增2.9%。

4月餐飲業營業額852億元，年增4.5%，其中餐館及飲料店受惠假期及展店效益挹注，聯名商品及飲品促銷吸引來客數，分別年增4.0%及5.2%；外燴及團膳承包業則因航空餐點需求續呈活絡，年增8.5%。綜計1至4月營業額為3,695億元，年增3.9%。

4月批發業營業額為1兆5,430億元，年增25.2%，主因新興科技應用技術加速拓展，石化原料價格較上年同月增加，致機械器具批發業年增44.3%、化學材料批發業年增22.3%，另食品、飲料及菸草批發業、藥品及化粧品批發業因下游客戶拉貨動能增強，加以新藥上市，分別年增7.4%及7.0%。綜計1至4月營業額為5兆7,335億元，年增25.7%。

展望5月，經濟部表示，批發業因全球AI基礎設施建置需求熱絡，伺服器及相關供應鏈出貨量能可望持續增溫，預期5月營業額年增率逾三成；5月零售業及餐飲業受惠母親節採購送禮及聚餐商機，加以入夏氣溫升高帶動消暑商品需求，可望延續成長態勢，估計成長1%至6.8%之間。