遭質疑蘇貞昌任內獨厚曠世智能 國發基金回應了

民眾黨團26日指控，民進黨立委蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任「曠世智能」營運長、其父蘇貞昌擔任行政院院長期間，曠世智能獲得國發基金1,999萬9千元的投資，質疑未利益迴避。對此國發基金官員指出，創業天使投資方案是公開受理申請，並無特定對象差別待遇。

國發基金官員表示，國發基金創業天使投資方案參與投資，旨在支持具創新潛力的早期新創事業，凡符合「設立八年內」、「實收資本額或實際募資金額未逾一億元」，且具民間天使投資人共同投資的新創事業，皆可依規定提出申請，並無針對特定個人、家族或背景對象提供差別待遇。

國發基金官員指出，曠世智能於2022年申請國發基金創業天使投資方案，均依規定程序辦理，由具產業、財務及新創投資專業的外部專家學者擔任審議委員，並採記名秘密投票方式，依公司技術發展、市場潛力、營運規劃及投資評估結果進行審查，審查程序公正透明。

有關外界質疑國發基金投資曠世智能公司1,999萬餘元、接近方案投資金額上限2,000萬元一節，國發基金官員指出，該金額是曠世智能公司申請國發基金投資金額，經國發基金創業天使投資方案審議通過後，與天使投資人以0.96：1（國發基金：天使投資人）的搭配投資比例參與投資1,999萬餘元。

至於外界所稱國發基金分別於2022年11月與2023年2月參與曠世智能公司Pre-A輪現金增資。國發基金表示，這屬同一次現金增資。其後，公司於2024年辦理現金增資，國發基金並未參與增資，總投資金額為1,999萬餘元。

國發基金官員指出，曠世智能公司為早期新創公司，新創事業於創業初期普遍面臨高風險、高研發投入及市場開拓壓力，短期內受產業快速發展影響營收下滑，為新創事業發展常見現象。該公司目前營收下滑，是因外部平台競爭激烈，國發基金將持續關注該公司營運狀況。

有關外界提及曠世智能經營之「微股力」平台相關質疑，國發基金官員認為，這是第三人擅自利用該公司平台從事不當行為，並非外界所認為該公司遭起訴。國發基金投資後持續落實投後管理，包括每季徵提公司營運狀況表及財務報表，並列席董事會及股東會瞭解公司營運狀況，另於2024年11月20日安排實地訪視該公司，以持續掌握公司治理、營運發展及資金運用情形，維護公帑運用效益及投資制度公信力。