AI趨勢反轉？4月製造業生產指數年增15% 經濟部指向2因素：不如預期

經濟部26日發布4月工業生產指數、製造業生產指數分別為125.63、127.81，雙雙創歷年同月新高；年增率分別為14.16%及15.13%，皆呈連續26個月正成長走勢。經濟部預估，隨著AI成長趨勢，未來仍會支撐我製造業生產指數穩步上揚。

4月製造業生產雖為正成長，但低於經濟部原預測值。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主要是電子零組件廠商反映，依客戶需求調整生產步調；此外，電腦電子光學製品業雖增產達85.4%，但仍低於預期，主因是伺服器產品組合調整。她並強調，這只是產品組合調整，加上下半年還有新伺服器推出，因此不是AI趨勢的反轉。

經濟部統計處預估，在AI需求帶動下，5月製造業生產仍會續呈正成長，惟去年5月美國對等關稅暫緩下有一波拉貨潮，在基期墊高情況，將會抑低今年5月製造業生成長幅度，預估年增8.4%至11.6%。

陳玉芳表示，4月製造業生產指數127.81，年增15.13%，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，挹注資訊電子產業生產動能穩健提升，惟部分傳統產業因市場競爭及需求回升力道不足而續呈減產，抵銷部分增幅；累計1至4月較上年同期增加22.71%。

在資訊電子產業方面，陳玉芳表示，在AI驅動下，新興科技應用需求維持強勁，加上半導體產業積極擴產，致電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業生產指數皆創歷年同月新高，分別年增11.47%及85.40%，前者呈連續28個月、後者連續34個月正成長走勢。其中電腦電子產品及光學製品業增產85.4%，亦為歷年同月最大增幅。

傳統產業中，她表示，受市場需求不佳及客戶下單保守影響，致化學材料及肥料業年減10.01%、汽車及其零件業因市場觀望呈年減2.93%；基本金屬業則因上年同月基期較低，加以客戶回補庫存，年增2.08%；機械設備業受惠半導體業者積極擴增產能，年增9.69%。不過陳玉芳坦言，機械設備業生產轉佳，主要還是與半導體擴產有關，工具機生產並不好。

展望未來，經濟部認為，地緣政治及貿易政策等不確定性因素持續影響全球經濟成長動能，惟隨全球雲端服務大廠持續投資，以及各國加速建置AI基礎設施，均有助我國半導體先進製程、高階封測與伺服器供應鏈訂單增長，支撐製造業生產指數穩步上揚。