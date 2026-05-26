連假與母親節加持 零售、餐飲營業額雙創同月新高紀錄

受惠於連假與母親節檔期促銷效應，經濟部今天公布4月零售、餐飲營業額分別為新台幣4048億元、852億元，均創下歷年同期新高，消費動能活絡推升內需表現。經部預估，5月零售與餐飲業有望維持正成長，不過預測餐飲業增幅低標為1%，主要是受到今年端午節與去年落點不同，今年消費動能可能會遞延所致。

經濟部統計處今天公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計，4月零售業營業額4048億元，年增5.2%，也是連續3個月正成長；累計今年前4月零售業營業額達1兆6247億元，年增2.9%，雙雙創歷年同期新高。

經濟部表示，業者掌握清明連假及母親節商機推出促銷，加上會員經濟與國際品牌手機新品帶動買氣，使百貨公司年增12.6%、布疋及服飾品零售年增14.1%、電子購物及郵購年增9.1%、資通訊及家電設備零售年增11.0%。

不過，汽機車零售業因市場觀望氣氛仍存，年減4.6%，表現相對疲弱。

餐飲業方面，4月營業額為852億元，年增4.5%，同樣創歷年同月新高；累計前4月營業額達3695億元，年增3.9%。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，餐飲業成長主要來自清明連假聚餐需求增加，加上業者持續拓點與多品牌經營策略奏效，進入夏季後冷飲銷售亦帶動整體營收表現。

在物價影響部分，陳玉芳表示，4月商品類物價指數1.09%，低於零售業營業額年增5.2%；外食費物價指數2.88%，亦低於餐飲業年增4.5%，雙雙反映出實質消費需求成長。

批發業部分，4月營業額達1兆5430億元，年增25.2%，同樣創歷年同月新高。統計處指出，主要受惠新興科技應用擴展，以及石化原料價格上揚，帶動機械器具批發年增44.3%、化學材料批發年增22.3%。累計今年前4月批發業營業額達5兆7335億元，年增25.7%。

針對汽機車批發業轉為年增1.0%，陳玉芳說明，去年同期車市觀望氣氛較濃，今年業者積極展開促銷活動，使批發業汽機車項目轉正成長；但若以整車掛牌數來看，汽車減幅雖有所收斂，但仍呈現負成長，顯示整體車市買氣仍偏觀望，其中國產車跌幅收斂較快，進口車觀望氣氛仍重。

展望5月，經濟部預估，批發業營業額介於1兆5442億至1兆5788億元，年增34.2%至37.2%；零售業介於4109億至4227億元，年增3.8%至6.8%；餐飲業介於913億至940億元，年增1.0%至4.0%。

陳玉芳指出，預估餐飲業5月年增低標僅1%，主要是因爲今年與去年端午節落點不同，部分消費需求遞延，將影響短期成長表現。