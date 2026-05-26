快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

台馬二號海纜3月全斷 中華電25日完成搶通、東引恢復海纜傳輸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於25日完成搶通。圖／取自台灣海纜動態地圖
台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於25日完成搶通。圖／取自台灣海纜動態地圖

數位發展部25日晚間接獲中華電信通報，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於25日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

數發部指出，另台馬二號海纜於114年10月7日距淡水沙崙約180公里處發生部分芯線受損障礙，所餘芯線足供馬祖尖峰時間使用，不影響正常通訊，若海象條件許可，預計最快可於115年11月30日修復。

數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

數發部說明，有關海纜障礙、維修及修復資訊，均會於本部官網公布，呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊，正確資訊請參考數發部網站最新訊息。

海纜 馬祖 中華電信 數位發展部

延伸閱讀

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 還要研議線上退費機制

交通專家研判 號誌系統老化不能等壞才換

重慶永川大暴雨 已釀9死11失聯

高鐵史上最大誤點原因出爐 「這設備」首度出現異常

相關新聞

趕輝達北士科總部2029啟用 台電：盼北市盡早交付土地建文林變電所

外界關切輝達（NVIDIA）北士科總部用電，台電26日表示，北士科園區是台北核心科技廊道，為因應未來AI產業聚落進駐及地方發展，台電配合台北市政府規劃新建文林變電所。台電已與市府進行多次協調會議，需請市府盡速提供園區內土地，盼最遲能在2026年初動工興建文林臨時變電所，才能趕在輝達總部2029年啟用目標。

台馬二號海纜3月全斷 中華電25日完成搶通、東引恢復海纜傳輸

數位發展部25日晚間接獲中華電信通報，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於25日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

發生職災才加保？ 勞動部：最高罰10萬元、公布雇主名稱

為確保勞工工作安全，《勞工職業災害保險及保護法》擴大納保範圍，凡受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部強制納保，且勞工到職即受保障，享有職災保險給付權益。

國票金改選盟友反目 台鋼、耐斯兩次對話成關鍵轉折

國票金改選將在5月29日登場，此次改選之後國票金經營權將「變天」，董總都將由公股指派。另一個受到外界矚目的是新加入國票金控股東陣容的台鋼集團動向，據了解，台鋼集團當初原本與耐斯集團是盟友關係，甚至台鋼集團在投資國票金之時，也曾經詢問過耐斯的看法。到底是什麼原因，使兩大集團如今「從盟友變反目」？根據《聯合報數位版》掌握的訊息，在於雙方兩次關鍵的接觸。

台股衝衝衝！經長：台灣已是「中等大國」 今年經濟成長率至少7%

近來台股衝衝衝，經濟部長龔明鑫26日接受《新聞放鞭炮》節目專訪表示，股市是經濟廚窗，終會反映基本面，台灣基本面非常良好，去年經濟成長率達8.68%，今年至少會有7%以上。在AI時代，台灣在硬體伺服器製造是有基礎在，他形容台灣已是「中等大國」。

因應北士科用電需求 台電：文林變電所可供18萬瓩

輝達台灣總部將落腳北士科，台灣電力公司今天表示，因應北士科園區及AI產業用電需求快速成長，將配合北市府規劃新設「文林變電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。