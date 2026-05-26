快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機物流拚常態化 民航局推24條廊道、強化風險管理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

發展無人機物流已成國際趨勢，國內經多年試辦累積24條物流廊道。交通部民用航空局26日召開「無人機物流作業輔導會議」，邀集中央與地方政府代表，期盼在風險控管基礎上推動物流實務運作，逐步完善法規制度。民航局長何淑萍表示，未來將持續蒐集各界回饋，讓法規在發展過程中納入更多實務意見。

民航局指出，台灣無人機已廣泛應用於空拍、監測、農噴及災害搜救等領域，物流應用則為政府與產業持續關注重點。目前無人機物流仍處起步階段，過去經核准物流案例共10案，累計使用24條飛行廊道，分布於桃園、新竹山區、嘉義市區、屏東、花蓮及小琉球等地，運送項目涵蓋郵政、民生及醫療物資。

其中，衛福部與業者合作推動偏鄉醫療運送計畫，已在花蓮試行，並規劃擴大至新竹部分醫療院所。民航局表示，透過跨部會與產業協作，無人機物流應用將逐步擴展。

何淑萍表示，隨廊道逐步成形，未來將可提供更多應用場域，有助降低航管負擔並提升申請便利性。後續重點將放在法規完善與安全管理機制建立，使業者在明確指引下運作，確保風險可控並促進產業穩健發展。

民航局進一步指出，本次會議聚焦物流作業導引與手冊撰寫、物流無人機檢驗及廊空域評估三大面向。透過作業手冊制度，強化業者對民航法規的認知並檢視風險控管能力；無人機檢驗則為降低作業風險的重要機制。

民航局表示，未來若要達成常態化商業運作，無人機無論重量大小均須完成型式檢驗，其中25公斤以上機型須通過動力、通訊、飛控及性能等7大系統審查，並完成50小時試飛後方可投入物流作業。

此外，廊道規劃亦為審查重點之一，民航局已將載貨廊道標準寬度訂為100公尺，並建議相關單位規劃時應避開機場區域及地方政府管制紅區，依實際需求設計路線，以降低航管協調成本，提升整體可行性與作業效率。

民航局 無人機 物流

延伸閱讀

廚餘運輸車GPS異常揪出違規 新北動保處迅速阻斷防疫破口

導入雙軌保險 現代財富科技投保虛擬資產專業責任與犯罪險

駭客、舞弊風險全納保 MaiCoin 集團攜手富邦產打造防護網

COMPUTEX 2026重返世貿 機器人應用引領智慧城市與產業升級

相關新聞

趕輝達北士科總部2029啟用 台電：盼北市盡早交付土地建文林變電所

外界關切輝達（NVIDIA）北士科總部用電，台電26日表示，北士科園區是台北核心科技廊道，為因應未來AI產業聚落進駐及地方發展，台電配合台北市政府規劃新建文林變電所。台電已與市府進行多次協調會議，需請市府盡速提供園區內土地，盼最遲能在2026年初動工興建文林臨時變電所，才能趕在輝達總部2029年啟用目標。

台馬二號海纜3月全斷 中華電25日完成搶通、東引恢復海纜傳輸

數位發展部25日晚間接獲中華電信通報，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於25日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

發生職災才加保？ 勞動部：最高罰10萬元、公布雇主名稱

為確保勞工工作安全，《勞工職業災害保險及保護法》擴大納保範圍，凡受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部強制納保，且勞工到職即受保障，享有職災保險給付權益。

國票金改選盟友反目 台鋼、耐斯兩次對話成關鍵轉折

國票金改選將在5月29日登場，此次改選之後國票金經營權將「變天」，董總都將由公股指派。另一個受到外界矚目的是新加入國票金控股東陣容的台鋼集團動向，據了解，台鋼集團當初原本與耐斯集團是盟友關係，甚至台鋼集團在投資國票金之時，也曾經詢問過耐斯的看法。到底是什麼原因，使兩大集團如今「從盟友變反目」？根據《聯合報數位版》掌握的訊息，在於雙方兩次關鍵的接觸。

台股衝衝衝！經長：台灣已是「中等大國」 今年經濟成長率至少7%

近來台股衝衝衝，經濟部長龔明鑫26日接受《新聞放鞭炮》節目專訪表示，股市是經濟廚窗，終會反映基本面，台灣基本面非常良好，去年經濟成長率達8.68%，今年至少會有7%以上。在AI時代，台灣在硬體伺服器製造是有基礎在，他形容台灣已是「中等大國」。

因應北士科用電需求 台電：文林變電所可供18萬瓩

輝達台灣總部將落腳北士科，台灣電力公司今天表示，因應北士科園區及AI產業用電需求快速成長，將配合北市府規劃新設「文林變電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。