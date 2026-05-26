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無人機物流拚常態化 民航局推24條廊道、強化風險管理
發展無人機物流已成國際趨勢，國內經多年試辦累積24條物流廊道。交通部民用航空局26日召開「無人機物流作業輔導會議」，邀集中央與地方政府代表，期盼在風險控管基礎上推動物流實務運作，逐步完善法規制度。民航局長何淑萍表示，未來將持續蒐集各界回饋，讓法規在發展過程中納入更多實務意見。
民航局指出，台灣無人機已廣泛應用於空拍、監測、農噴及災害搜救等領域，物流應用則為政府與產業持續關注重點。目前無人機物流仍處起步階段，過去經核准物流案例共10案，累計使用24條飛行廊道，分布於桃園、新竹山區、嘉義市區、屏東、花蓮及小琉球等地，運送項目涵蓋郵政、民生及醫療物資。
其中，衛福部與業者合作推動偏鄉醫療運送計畫，已在花蓮試行，並規劃擴大至新竹部分醫療院所。民航局表示，透過跨部會與產業協作，無人機物流應用將逐步擴展。
何淑萍表示，隨廊道逐步成形，未來將可提供更多應用場域，有助降低航管負擔並提升申請便利性。後續重點將放在法規完善與安全管理機制建立，使業者在明確指引下運作，確保風險可控並促進產業穩健發展。
民航局進一步指出，本次會議聚焦物流作業導引與手冊撰寫、物流無人機檢驗及廊空域評估三大面向。透過作業手冊制度，強化業者對民航法規的認知並檢視風險控管能力；無人機檢驗則為降低作業風險的重要機制。
民航局表示，未來若要達成常態化商業運作，無人機無論重量大小均須完成型式檢驗，其中25公斤以上機型須通過動力、通訊、飛控及性能等7大系統審查，並完成50小時試飛後方可投入物流作業。
此外，廊道規劃亦為審查重點之一，民航局已將載貨廊道標準寬度訂為100公尺，並建議相關單位規劃時應避開機場區域及地方政府管制紅區，依實際需求設計路線，以降低航管協調成本，提升整體可行性與作業效率。
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