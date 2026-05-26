趕輝達北士科總部2029啟用 台電：盼北市盡早交付土地建文林變電所

外界關切輝達（NVIDIA）北士科總部用電，台電26日表示，北士科園區是台北核心科技廊道，為因應未來AI產業聚落進駐及地方發展，台電配合台北市政府規劃新建文林變電所。台電已與市府進行多次協調會議，需請市府盡速提供園區內土地，盼最遲能在2026年初動工興建文林臨時變電所，才能趕在輝達總部2029年啟用目標。

台電興建文林臨時變電所是為了趕在輝達2029年完工，臨時變電所只要20個月內就可以完成，加入系統。同時台電也將同步興建正式文林變電所，目前規劃18萬瓩，足夠因應北士科電力需求以接續北士科未來產業發展用電需求。

據了解，台電與北市府一直無法達成共識，主要卡在，台電擬興建文林變電所是採地上型，台北市府要求建地下變電所，但台電評估，正式變電所預計工期地上型約需5年，地下型則約9年，且地下變電基地位於基隆河堤旁，也有淹水風險。

台電表示，相關部分會持續多元溝通，台電也會和市府密切合作共同推動城市關鍵電力基礎設施建設。也希望北市府能趕快交付變電所用地需求，盡早開工興建。

一旦文林變電所無法及時興建，恐會影響輝達總部設置。台電人士表示，輝達落腳北士科的用電爭議，來自於電力設備規劃不足。原來的北士科本就未特別規劃變電設備，臨時加大用電量後，因此亟需興建變電所，但台北市政府卻一堆堅持，可能導致輝達大樓蓋完了變電所卻無法完工、使用量體受限。

台電表示，台北市的發電自給率僅2%，且唯一依靠翡翠水庫用水發電，電廠發電拉線進去台北市肯定需要許多電力設備穩定。過去台北市又多年未通過變電設備，松湖變電所好不容易通過後，文林變電所是下一個中央及地方合作協助產業用電的指標，盼北市府摒除本位立場，加速電力建設進行。