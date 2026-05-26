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台電秀海洋生態永續成果 核三發現罕見「耐熱珊瑚」助研究

中央社／ 台北26日電
台電26日舉辦「台電80 與海共生」生態永續發表會。台電董事長曾文生表示，「哪裡有電廠，哪裡就有台電的海域生態研究」，未來希望持續開放台電長年累積的生態調查數據，與各界持續合作。（台電提供）中央社
台電26日舉辦「台電80 與海共生」生態永續發表會。台電董事長曾文生表示，「哪裡有電廠，哪裡就有台電的海域生態研究」，未來希望持續開放台電長年累積的生態調查數據，與各界持續合作。（台電提供）中央社

台電今天舉辦「台電80 與海共生」生態永續發表會，回顧逾50年來投入海洋生態研究的成果。台電表示，以核三廠為例，研究團隊長期監測電廠周邊海域生態，並在出水口發現極為罕見的「耐熱珊瑚」，為全球暖化下的珊瑚復育提供新的可能。

台電今天舉辦「台電80 與海共生」生態永續發表會，由台電董事長曾文生主持，邀集多名海洋生態學者與專家與會，共同回顧海洋保育成果，並首播水下攝影導演袁緒虎執導的紀錄片「那些大海教會我們的事」。

台電彰化離岸風電一期日前獲首波「海洋有效保育區（OECMs）」認證。曾文生指出，OECMs的推動為台電工程技術應用開啟新方向，相關工程設計已逐步融入生態共融思維。台電的目標已非單純減少環境影響，而是透過工程規劃創造更適合生物棲地的環境，在兼顧大環境變遷的同時，從微觀尺度對台灣生態做出實質貢獻。

曾文生表示，台灣大型電廠多因需利用海水進行熱交換而臨海興建，因此台電也持續投入海域生態研究與保育，「哪裡有電廠，哪裡就有台電的海域生態研究」，未來也希望持續開放台電長年累積的生態調查數據，與學界及各界持續合作努力。

台電說明，國內第一個大型海域生態研究計畫於1972年展開，以核一廠周邊海域為研究對象，之後相關研究逐步擴及各電力場域，並與學界長期合作，累積大量海洋生態調查與監測成果。

台電指出，以核三廠為例，研究團隊在珊瑚研究過程中，發現電廠運作與珊瑚可共存的模式，並在電廠出水口發現罕見的「耐熱珊瑚」，為全球暖化下的珊瑚復育研究提供新方向。台電也與海生館合作，進行南灣海域珊瑚產卵監測與水下攝影紀錄。

此外，核三廠海域測站已持續運作超過30年，累積穩定的黑潮觀測資料，有助掌握海流變化及漁場變動，並可作為漁業資源管理參考。

隨著離岸風電等新興能源發展，台電近年也投入能源設施與海洋生態共生研究。台電表示，離岸風電一期水下基礎已發揮類人工魚礁的聚魚效應，吸引多種礁岩性魚類棲息。

台電近年也透過影像紀錄推廣生態保育成果，先前已推出以興達發電廠永安濕地及雲林台西風場為主題的紀錄片「飛鳥電廠」與「蝙蝠喬遷大計」。今天首播的「那些大海教會我們的事」，則是實地走訪蘭嶼貯存場、核三廠入水口、離岸一期風場及協和發電廠，呈現台電在海洋生態保育上的長期投入與成果。

台電 核三 珊瑚

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