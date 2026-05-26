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黃仁勳指「沒能源就沒經濟」 經濟部回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

輝達執行長黃仁勳日前表示，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求持續增加，台灣需要更多能源，「沒有能源，就沒有經濟成長」，被指是批評台灣能源政策，經濟部則強調，AI用電早已納入整體評估。

經濟部表示，AI大爆發激發全球用電成長，台灣肩負半導體製造業重責大任，早已優先部署超前，AI用電早已納入整體評估，今年底起將有台電台中、興達電廠4部大型燃氣機組共5.2GW陸續加入供電系統。

經濟部也強調，未來五年內也將有台電通霄、大林、台中二期及民營國光、麥寮等公、民營電廠燃氣機組陸續完工商轉，全力支撐產業發展。

黃仁勳 經濟部 興達電廠

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