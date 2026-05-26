黃仁勳指「沒能源就沒經濟」 經濟部回應了

國票金改選將在5月29日登場，此次改選之後國票金經營權將「變天」，董總都將由公股指派。另一個受到外界矚目的是新加入國票金控股東陣容的台鋼集團動向，據了解，台鋼集團當初原本與耐斯集團是盟友關係，甚至台鋼集團在投資國票金之時，也曾經詢問過耐斯的看法。到底是什麼原因，使兩大集團如今「從盟友變反目」？根據《聯合報數位版》掌握的訊息，在於雙方兩次關鍵的接觸。

2026-05-26 14:47