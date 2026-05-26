快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

台股衝衝衝！經長：台灣已是「中等大國」 今年經濟成長率至少7%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。記者陳儷方／攝影
經濟部長龔明鑫。記者陳儷方／攝影

近來台股衝衝衝，經濟部長龔明鑫26日接受《新聞放鞭炮》節目專訪表示，股市是經濟廚窗，終會反映基本面，台灣基本面非常良好，去年經濟成長率達8.68%，今年至少會有7%以上。在AI時代，台灣在硬體伺服器製造是有基礎在，他形容台灣已是「中等大國」。

龔明鑫表示，在這波AI伺服器成長來看未來，過去一段時間ICT主宰全世界，包括雲端及軟體，尤其是美國，現在軟體仍是很重要，但硬體製造決定你有多少能量，在算力及國力時代，base on電力以及你有多少製造AI伺服器能力，台灣仍是全球領先。

針對外界關切傳產發展，龔明鑫提及，4月接單電子及傳產都表現不錯，傳產切入半導體供應鏈，讓傳產AI化，成為電子產業供應鏈，像是材料、設備、零組件等部分個股股價漲比台積電（2330）更多。未來政府協助傳產能夠升級轉型，切入半導體、電子產業供應鏈。

龔明鑫提到，台積電跟經濟部講，台灣電費比它在日本熊本還要貴，這是因為台灣對用電大戶課較高電費，但這些成本台積電並不是很在乎，台積電現在最在乎的是行政效率，可以滿足台積電在市場上需求，台灣建廠速度沒有比得上。

基本面 龔明鑫 經濟部長

延伸閱讀

龔明鑫：企業投資看重效率 台灣建廠速度世界第一

台股最大半導體ETF強勢填息 成分股近九成是「積友友」

AI帶動產業、股市及消費 製造業、服務業及營建業營業測驗點全數上揚

TISA 級別基金 漲勢強勁

相關新聞

台股衝衝衝！經長：台灣已是「中等大國」 今年經濟成長率至少7%

近來台股衝衝衝，經濟部長龔明鑫26日接受《新聞放鞭炮》節目專訪表示，股市是經濟廚窗，終會反映基本面，台灣基本面非常良好，去年經濟成長率達8.68%，今年至少會有7%以上。在AI時代，台灣在硬體伺服器製造是有基礎在，他形容台灣已是「中等大國」。

黃仁勳提台灣需要更多能源 卓揆：至2032年前用電需求足夠

輝達執行長黃仁勳指出，台灣需要更多能源。對此，行政院長卓榮泰26日表示，經台電的縝密計算，到2032年前，這個用電需求是沒有發生不足的現象，然而我國目前也正在依照核管法規定進行審查，他強調，台灣對全世界產業都有責任，要保證提供乾淨而且穩定無虞的電力供應。

韓國企業獲利上調264% 優於亞太不含日本市場

根據公開資料統計，韓國KOSPI指數自2026年以來已上漲82.10%，是整個亞洲股市表現最強勢的市場；就在市場擔心韓國大盤指數因漲幅過大，可能無法突破8,000點關卡時，由於記憶體大廠的罷工已結束，因此，FactSet與MSCI在上周紛紛上調韓國企業的獲利增長預期，從2025年12月原本的49.2%，大幅上調到264.6%，，明顯優於亞太不含日本市場，反映市場對半導體與科技產業景氣復甦的樂觀期待。

自6月起 考試院調升「這四個年度」公教退休人員公保給付6.46%

近年物價直直升，為確保公教人員保險（公保）年金能提供基本經濟安全保障，以確保年金給付的實質購買力，考試院會同行政院公告，自2026年6月1日起，2016至2018及2022年度公保年金給付金額比率調高6.46%。

中東戰事影響…卓揆：6月液化石油氣價格凍漲 由政府吸收成本

行政院長卓榮泰25日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時宣布6月份液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯價格不予變動，由政府繼續吸收漲價成本，並請各部會持續關注市場狀況，全力穩定消費者物價指數（CPI），確保市場秩序與民生安定。

卓榮泰盼台加盡速簽署雙邊貿易協議 推無人機、國防工業合作

行政院長卓榮泰25日接見加拿大駐台北貿易辦事處何曼麗（Marie-Louise Hannan）代表。他表示，期盼何到任後，持續深化雙邊夥伴關係，盡速完成簽署「貿易合作架構協議」（TCFA），協助彼此開拓更多商機，以及推動包括無人機供應鏈在內的國防工業務實合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。