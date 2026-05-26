台股衝衝衝！經長：台灣已是「中等大國」 今年經濟成長率至少7%

近來台股衝衝衝，經濟部長龔明鑫26日接受《新聞放鞭炮》節目專訪表示，股市是經濟廚窗，終會反映基本面，台灣基本面非常良好，去年經濟成長率達8.68%，今年至少會有7%以上。在AI時代，台灣在硬體伺服器製造是有基礎在，他形容台灣已是「中等大國」。

龔明鑫表示，在這波AI伺服器成長來看未來，過去一段時間ICT主宰全世界，包括雲端及軟體，尤其是美國，現在軟體仍是很重要，但硬體製造決定你有多少能量，在算力及國力時代，base on電力以及你有多少製造AI伺服器能力，台灣仍是全球領先。

針對外界關切傳產發展，龔明鑫提及，4月接單電子及傳產都表現不錯，傳產切入半導體供應鏈，讓傳產AI化，成為電子產業供應鏈，像是材料、設備、零組件等部分個股股價漲比台積電（2330）更多。未來政府協助傳產能夠升級轉型，切入半導體、電子產業供應鏈。

龔明鑫提到，台積電跟經濟部講，台灣電費比它在日本熊本還要貴，這是因為台灣對用電大戶課較高電費，但這些成本台積電並不是很在乎，台積電現在最在乎的是行政效率，可以滿足台積電在市場上需求，台灣建廠速度沒有比得上。