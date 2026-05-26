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育兒減工時配套要來了！洪申翰：此次整體人口戰略提出

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

行政院本周將拍板「0-18歲全程支持計畫」，立委關切「育兒減工時」議題，勞動部長洪申翰表示，重點是配套的設計，配套完備與否才是這個政策能否擴大及適用的關鍵。在這次0到18歲的整體人口戰略，勞動部也會跟著提出減工時配套。

行政院長卓榮泰26日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委林月琴質詢問及，0-18歲育兒津貼，是否不必修法，可以先用預算或行政措施來推動？

卓榮泰答詢表示，針對少子化問題，以及整體人口對策，由於去年出生率下降，因此政院大約半年前就在研擬對策。這套台灣人口對策新戰略，研擬時間超過半年以上，現在已有一些具體成果，向國人做報告，這兩天還會持續就執行面的問題，讓各部會更充分去做銜接。

卓榮泰提到，過去比方在育兒津貼，還有各種行政措施，都有相關類似的處理方式，就是提出策略方針，形成公共政策，並透過預算審議，讓它形成一個有預算可以支持的政策，政府就可以來支應。此次後續也許也有一些配套需要修法。

衛福部長石崇良表示，目前在教育及未來發展帳戶的部分，是有對撥機制，也就是民眾自存，有一個開戶金，政府也會有開戶金，有一比一的對撥機制。

林月琴關切，很多弱勢家庭有經濟困難，因此大約三到四成最後沒有開戶，即便六成開戶的民眾，其中只有七成有存款，但也不見得有辦法存到18歲。能否研議讓弱勢的兒少發展帳戶更加碼？

石崇良表示，待0-18歲5,000元成長津貼上路，就可以拿一部分放入未來帳戶；對於弱勢，政府也會再對撥進去。所以未來開戶率、提撥率一定會提高。此外，這些津貼都會排除在「社救法」之中的其他收入，所以也不會影響到弱勢的社福條件，會給予他們保障。

立委廖偉翔質詢提到，他主張公托、公幼、準公、非營利全部免費，並且育兒津貼對齊加碼。

卓榮泰說明，現行非營利托育每月補助7,000元，準公共托育每月最高補助1,300元。經過補助之後，把每個兒童托育的費用，控制在家庭可支配所得的5%到10%，這是負擔得起的合理狀態。另外，0到6歲也有每月5,000元的成長津貼。這套新人口戰略是衡量財政能力所做合理的規劃。

對於廖偉翔問及「減工時」議題，洪申翰表示，重點是配套的設計，配套完備與否才是這個政策能否擴大及適用的關鍵，勞動部會盡量往更完備的配套方向去做設計。在這次0到18歲的整體人口戰略，勞動部也會跟著提出減工時配套。

洪申翰 育兒津貼 林月琴

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