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因應北市科用電需求 台電：文林變電所可供18萬瓩

中央社／ 台北26日電

輝達台灣總部將落腳北士科，台灣電力公司今天表示，因應北士科園區及AI產業用電需求快速成長，將配合北市府規劃新設「文林變電所」，並同步啟動臨時供電方案，預計臨時變電所完成後約20個月可併聯供電。

正式變電所則依型式不同，地上型工期約5年、地下型約9年，整體供電規模規劃約18萬瓩，足以支應園區未來用電需求。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，台灣未來需要更多電力支撐經濟與AI發展。對此議題，台電發言人曾美蓮今天在「台電2026生態永續發表會」會前受訪時指出，北士科為台北市重要科技廊帶，因應AI產業進駐帶來的龐大用電需求，台電已與台北市政府多次協調，將由市府確認園區內用地，以推動變電所新建工程。

曾美蓮表示，在正式變電所尚未完成前，台電也規劃同步興建臨時變電所，以因應產業急迫用電需求；相關工程在取得施工許可後，預估約20個月即可加入系統供電。

至於正式變電所規劃，曾美蓮表示，若採地上型設計工期約需5年，若為地下型則約9年，後續將持續與台北市政府及相關單位密切協調，加速推動關鍵電力基礎建設。

在供電穩定性方面，曾美蓮指出，台電持續滾動檢討整體用電需求與供電規劃，對今年尖峰供電維持信心，預估日間尖峰備轉容量率可達10%，夜間尖峰亦可維持7%以上，供電整體無虞。

台電 北士科 黃仁勳

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