徵才廣告雇主名義不實 北市勞動局：最重裁處150萬元

不少企業為了吸引求職者，常會過度美化徵才廣告與職缺，甚至偶爾會出現在招募後以A、B公司等不同事業單位進行聘僱。臺北市勞動局提醒，雇主招募或僱用員工，不得為不實之廣告或揭示；若經查證，雇主確有刊登或揭示不實之求才廣告，依法可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰緩。

日前小飛（化名）應徵某知名外商公司於求職網站揭示之徵才廣告職缺，經面試並錄取報到，小飛發現所簽署的勞動契約甲方並非該知名外商公司，而是間名不見經傳的小公司，且應徵的職缺廣告內容裡也未載這家小公司為該職缺之雇主。

小飛想到當初為了爭取該知名外商公司之職缺，不但絞盡腦汁，還費盡心力準備履歷面試資料，有感於日後恐影響自身工作經歷之價值實益，憤而向勞動局提出申訴。

臺北市勞動局表示，雇主招募或僱用員工，不得為不實之廣告或揭示。事業單位在招募及僱用員工時，應以原徵才廣告揭示之雇主名義聘僱員工，即使事業單位以關係企業、招募行政委託或以取得求職者或員工同意為由，以不同於招募廣告所揭示之雇主名義聘僱，仍無礙構成徵才廣告雇主不實之情，而違反就業服務法第5條第2項第1款有關徵才廣告不實之規定。

臺北市勞動局長王秋冬呼籲，雇主刊登徵才廣告應與實際招募事實相符，避免求職者陷入錯誤而影響求職行為判斷。所稱不實廣告即廣告內容與客觀上之事實不符合，至於不符，不限於全部不符，縱使部分不符，亦構成不實廣告。

雇主不論在求職網站、網路平台諸如臉書、官方網站或其他徵才管道張貼徵才訊息，請記得提供明確的資訊，避免實際求才情況與徵才廣告內容不同。若經查證，雇主確有刊登或揭示不實之求才廣告，依法可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰緩。

勞動局提醒求職者，求職過程如遇招募之事業單位名稱、薪資待遇、工作內容或員工福利等與原徵才廣告職缺內容顯不相符之情形，務必提高警覺，不隨意簽約答應錄取。若遭遇雇主疑涉有徵才廣告不實之情況，可透過臺北市陳情系統，上傳相關事證(如當時應徵的徵才廣告等)向臺北市政府勞動局提出檢舉，以維護自身權益。