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龔明鑫：企業投資看重效率 台灣建廠速度世界第一

中央社／ 台北26日電

經濟部長龔明鑫今天表示，隨著AI需求爆發，包括美光科技等國際大廠持續擴大在台投資，企業最重視的其實並非電價等成本，而是行政效率。在全球供應鏈重組趨勢下，台灣不僅具備高良率優勢，「建廠速度也是世界第一」。

龔明鑫今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時指出，包括美光等國際半導體大廠持續加碼投資台灣，關鍵就在於台灣行政效率高，能以最快速度回應AI產業需求。他並舉例，近期美光購入力積電位於苗栗銅鑼的既有廠房，就是看中可快速完成投產布局。

龔明鑫強調，企業現在最在意的並非電價等成本，而是整體行政效率，以台積電為例，在台灣支付的工業用電價格甚至高於日本熊本，但仍持續擴大投資，關鍵就在於行政流程順暢與建廠速度快。

針對台灣能源供給韌性，龔明鑫指出，目前政府已滾動式評估至2032至2034年的電力需求與供給，「目前這段時間是沒問題的」，未來除發電量外，更重要的是強化電網韌性，確保電力能穩定送達用戶端。

他也提到，綠能在白天發電的貢獻相當顯著，但夜間仍需依賴天然氣等基載電力支撐，因此天然氣發電仍是必要選項。今年預計將有4部天然氣機組併聯，每部約130萬瓩，整體規模相當於一座核電機組。

在經濟表現方面，龔明鑫表示，今年前4月外銷訂單均優於去年，不僅電子業持續成長，傳統產業接單狀況也同步改善。尤其部分業者導入AI並切入半導體供應鏈後，營運表現明顯提升，包括材料、設備與零組件等產業，甚至有企業股價表現優於台積電。

他指出，過去如散熱片等產業屬於傳統製造，但在AI與半導體應用擴大後，已成為關鍵供應鏈之一。對於未能納入供應鏈的傳產業者，政府也將持續協助升級轉型、導入AI與數位工具。

在產業支持政策上，龔明鑫說，目前中小微企業相關支持預算每年已提高至100億元以上，未來若加計總統賴清德日前提出的千億助中小微計畫，預估未來每年將有超過200億元資源投入中小微與傳統產業升級。

他強調，高科技產業目前只要政府提供水、電與土地等基礎建設，即可快速發展；相較之下，傳統產業更需要政策協助，政府的目標是讓AI真正導入百工百業，使整體產業共同受益，而非僅限於科技領域。

此外，針對高階晶片與伺服器流向中國的出口管制議題，龔明鑫表示，台灣出口管制制度係依循國際防止武器擴散機制「瓦聖納協定」運作，若產品被列入管制清單，即會同步納入管理。

他指出，政府另設有核心關鍵技術清單，禁止相關技術外流至中國投資或生產；同時也與美國等主要國家合作建立實體清單制度，禁止特定產品出口至指定對象。若廠商申報不實，亦可能涉及刑責，日前檢調偵辦3名台灣業者涉嫌違規轉售搭載高階晶片的伺服器案件，即涉及違反美方規定及國內申報制度。

在對美經貿方面，龔明鑫指出，美國目前關稅措施的法源仍在重建中，但雙方均希望維持既有談判成果不變，目前暫行稅率約10%，與原有水準相近，對台灣業者影響不大。

對於美國總統川普稱台灣「偷走晶片產業」的說法，龔明鑫強調，台灣半導體產業是40多年長期累積的成果，仰賴技術、良率與國際競爭力，而非不公平手段。他指出，半導體產品多屬ITA（資訊科技協定）零關稅項目，全球是在公平條件下競爭，「我們賣得比較好，是因為競爭力比較強」。

瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用物品與技術出口進行管制的國際協定，這是管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

龔明鑫 投資 美光

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