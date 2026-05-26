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朝野提出失智症基本法 卓揆質疑「僅針對一症狀符合社會期待？」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣進入超高齡社會，失智問題外界高度關注，朝野三黨均提出《失智症基本法》草案，由行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。對此，行政院長卓榮泰26日表示，他認為就一種徵兆的態樣就成立一個所謂的基本法，是不是符合整個社會的需要？或者是基本法真正它的意義，是否應該更嚴格的來遵守？那麼這個部分應該更值得討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會排定周四審查國民黨團、台灣民眾黨團，及民進黨立委林月琴等19人，分別提出的3版「失智症基本法」草案。其中3版均提出在行政院層級建立跨部會推動機制，並由行政院長擔任召集人。

對此，卓榮泰表示，政府會多方面持續的且更專業的針對各種年齡層日益增多的失智症現象，進行各種防治，以及各種必要的社會跟醫療的整備行為。

不過他認為就一種徵兆的態樣就成立一個所謂的基本法，是不是符合整個社會的需要？或者是基本法真正它的意義，是否應該更嚴格的來遵守？那麼這個部分應該更值得討論。

卓榮泰強調，但是針對失智現象的注意，政府會持續加大力道來做各種層級的防護。

失智症 卓揆 卓榮泰

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