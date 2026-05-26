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黃仁勳提台灣需要更多能源 卓揆：至2032年前用電需求足夠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）。 記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）。 記者林伯東／攝影

輝達執行長黃仁勳指出，台灣需要更多能源。對此，行政院長卓榮泰26日表示，經台電的縝密計算，到2032年前，這個用電需求是沒有發生不足的現象，然而我國目前也正在依照核管法規定進行審查，他強調，台灣對全世界產業都有責任，要保證提供乾淨而且穩定無虞的電力供應。

黃仁勳目前人在台灣，昨日他表示，各地對於台灣晶片與電腦裝置的需求持續增加，同時，台灣也需要建設AI資料中心，所以台灣需要更多電力，「如果沒有能源，就無法實現經濟增長」。

面對黃仁勳的說法，卓榮泰今日赴立法院備詢時接受媒體聯訪，他表示，政府推動二次能源轉型，就是在提供給各個產業足夠而且是符合現代各種產業需求，比較乾淨的能源。政府正在進行多樣的電廠組建，從燃煤電廠改制為新的燃氣電廠，不論在空氣、環保、淨零排碳的要求，甚至在整個發電效率的成果上面都會更為增加。

卓榮泰說，經過台電一再的縝密計算，到2032年前我國用電需求不會發生不足的現象。然而如此，政府還是認為就現有的核管法之後的傳統核能電廠，也進入到實質上去審核的狀況，由核安會來進行，就台電所送出的自主安全檢查以及再運轉計畫來做審查當中，目前有關電力問題政府多方面在進行。

他一再強調，台灣對全世界的產業都有責任，務必要保證提供乾淨而且穩定無虞的電力供應。

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